Según el Gobierno, Prefectura mató al activista mapuche en defensa propia

El Gobierno salió en defensa de la Prefectura, que el último sábado mató en un tiroteo al activista mapuche Rafael Nahuel, en Villa Mascardi (Bariloche). El Ministerio de Seguridad argumentó que cuatro efectivos del grupo Albatros tuvieron que responder a la "violencia armada" de un grupo vinculado a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Sin embargo, la Casa Rosada no tiene por el momento evidencia que sostenga esa versión y, según fuentes ejecutivas, teme que el juez federal Gustavo Villanueva no actúe a fondo en el expediente.

En un comunicado, la cartera de Seguridad señaló que durante las tareas de rastrillaje llevadas a cabo por cuatro prefectos para dar con el paradero de las "personas prófugas" -luego del desalojo realizado el jueves pasado en la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu del Lago Mascardi- un grupo de entre 15 y 20 personas "encapuchadas" lanzaron una "emboscada" contra la patrulla. Mencionaron que los efectivos "escucharon fuertes estampidos en dirección a su posición y observaron a dos o más personas portando armas de fuego que, por el sonido y el efecto de las efracciones, daban cuenta de ser de grueso calibre". Según la versión de la cartera que conduce Patricia Bullrich, los prefectos emprendieron el descenso "cubriéndose con disparos de fuego intimidatorios", que fueron los que provocaron la muerte de Nahuel.

Mediante el comunicado, el Gobierno deja entrever que se encuentra en un callejón y hasta le imprime presión al juez Villanueva. El escrito sostiene que "deposita la confianza en la investigación judicial para demostrar que (Prefectura) actuó bajo todas las medidas operativas y protocolos que se utilizan en un enfrentamiento armado". Uno de los problemas del Gobierno es que no cuenta con evidencia que certifique que los activistas mapuches atacaron a tiros a efectivos del grupo Albatros que patrullaban en la zona del Hotel Parques Nacionales.

Otro problema para la Casa Rosada es que el área donde se habría producido el enfrentamiento no está bajo el control del Gobierno. "El área no está preservada. Los prefectos se replegaron a los tiros para defenderse y después el área quedó en manos de la comunidad mapuche", sostuvo una fuente del Ministerio. Es por eso que la ministra Patricia Bullrich ayer reclamó al juez Villanueva que ordene a las fuerzas de seguridad ingresar de nuevo al predio. En el Ejecutivo esperan conseguir pruebas que demuestren que hubo un enfrentamiento armado. Hasta el momento, el juez no hizo caso a la ministra. En la Rosada creen que el magistrado de primera instancia quizás se desligue de la causa y temen que la misma, luego, pueda derivar en la Cámara Federal de General Roca, integrada, según voces oficiales, por jueces vinculados al kirchnerismo.

En Casa Rosada temen una crisis de las dimensiones del caso Maldonado. Es por eso que en el comunicado quisieron trazar una diferencia con la muerte del activista, en medio de un operativo de Gendarmería. "En esta oportunidad, no se trató de un grupo de protesta o de reivindicación sino de una metodología de violencia armada, inadmisible con la democracia y el Estado de Derecho", argumenta el comunicado de Seguridad. El temor es que este conflicto tome repercusión internacional. Desde el jueves, Bariloche será sede de la primera reunión del G20, con presidencia argentina.