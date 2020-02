Según Marx, si se "lee entre líneas", el plan de Guzmán tiene cuatro etapas

El economista y exdirector del Banco Central (BCRA) Daniel Marx opinó sobre del futuro de la deuda argentina, en un contexto en el que el fantasma del default vuelve a sobrevolar la economía local y la desconfianza de los mercados se transformó en un alza en el riesgo país.

“Creo que las cosas no han variado sustancialmente en relación a dos semanas atrás”, planteó este martes Marx al ser consultado en radio Mitre respecto a las posibilidades del default.

“Desde principio de 2018 que la Argentina no tiene acceso al mercado internacional de fondos, en la parte de bonos. Sí ha recurrido al Fondo Monetario; el programa se terminó y ahora se anunció la reestructuración”, recordó el economista.

En ese línea alertó que “el tiempo pasa y los vencimientos existen. Los vencimientos por legislación local por decreto fueron postergados. Los vencimientos en pesos se han intentado renovar con mayor o menor éxito para evitar un default”.

Sin embargo, destacó que “todavía no se han encarado conversaciones directas con los tenedores de esos bonos con legislación y moneda extranjera”.

“El Gobierno va pagando, pero las reservas van bajando de a poquito. En las próximas semanas viene la etapa de conversaciones para evitar el default. La gran mayoría de los vencimientos que arrancan en marzo son legislación argentina, pero hay mucho en moneda extranjera como el Bonard 24”, advirtió Marx.

“No porque sea fácil postergar la deuda argentina hay que tener precaución en que la deuda argentina no sea valorada. Eso justifica que la gente se vaya al dólar y en legislación extranjera”, explicó el economista.

En ese sentido, Marx planteó que “en cualquier reestructuración de deuda, el deudor dice que no va a cumplir con el contrato, pero ofrece un plan para cumplir a futuro. Eso en Argentina también es aplicable”.

Las cuatro etapas del plan de Guzmán

“Si uno escucha en entrelíneas lo que dice el ministro de Economía (Martín Guzmán) lo ve en cuatro etapas: primero corrección en las cuentas fiscales, eso fue parte del paquete de emergencia; segunda fue tratar de estabilizar la economía; tercero, tratar de cubrir la deuda y cuarto, un plan que genere inversiones”, consideró.

“El FMI es cierto que no tiene acreencias que vencen en capital en este año, empieza el año próximo y se hace bastante fuerte en los años subsiguientes, ahora el Gobierno ha dicho -y me parece bien- que quiere refinanciar el club de París”, destacó el ex titular del BCRA.

“Uno de los requerimientos del club de París para acceder a esto es tener un acuerdo con el FMI. El Gobierno también tiene acuerdos con el Banco Mundial y el BID y pide el acuerdo con el FMI”, concluyó.