Según Fraga, mensaje sobre conspiración kirchnerista ahuyenta inversiones

El analista político Rosendo Fraga consideró “un error” que de las mismas filas del oficialismo se instale la idea de que hay una conspiración para que el Gobierno”.

“Si están buscando inversiones y dicen que puede haber una conspiración que termine como el gobierno de (el ex presidente, Fernando) De la Rúa, están poniendo más incertidumbre”, evaluó esta mañana Fraga en diálogo con radio Mitre.

En esa línea, planteó que al instalar ese tema se empiezan a crear condiciones políticas donde “lo que debería ser imposible empieza a ser una alternativa más de la política”.

“Hay una elección el 29 de octubre y lo que la oposición quiere es ganar la elección, y que “quizás el cambio que hay que asumir es que hay un escenario electoral incierto”.

Fraga indicó que los gobernadores, los intendentes y la mayoría de los legisladores quieren que el Gobierno termine. Por lo que señaló que si bien “estamos en un momento difícil, estamos muy lejos de lo que puede ser un gobierno que no termine, de una crisis político institucional”.

"Las comparaciones con De la Rúa están debilitando al Gobierno”, advirtió. Y le aconsejó al Gobierno retomar la “idea política inicial del arte del acuerdo”, lo que consideró uno de los logros políticos más importantes del presidente, Mauricio Macri.

"El Gobierno se endurece en decir que no cambió la política económica, no cambió el equipo de gobierno, no cambio la propuesta. Por otro lado convoca a los gremios industriales y empieza a hablar de una ley de industria nacional. Esto es un cambio de política, indicó.

“El gobierno tiene que empezar a poner orden en la calle, porque sino esto va a ir generando cada vez una protesta creciente”, alertó el analista político, que entiende que el ‘en el discurso el Gobierno se planta, pero en los hechos no tanto”.