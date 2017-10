Según E&R, el déficit y el gasto se podrán achicar sólo con una reforma jubilatoria

Hace falta una reforma fiscal "de fondo" que "achique el Estado, baje el gasto, y reduzca el déficit", indicó un informe de Economía&Regiones (E&R), en el cual la consultora aseguró que para que ese objetivo sea exitoso hay que "introducir reformas al sistema jubilatorio".

"Hace falta una reforma fiscal de fondo que achique el Estado, baje el gasto, y reduzca el déficit no sólo para tener chances de que potenciar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico, sino para tener la posibilidad de minimizar los efectos negativos de un potencial endurecimiento de las condiciones financieras externas", planteó.

Según el análisis, la baja del gasto "tendrá que materializarse sobre las jubilaciones, planes sociales y empleo público".

El informe precisó -sobre la base de los datos de la composición del gasto primario del Sector Público Naciona (SPN)- que, por un lado, las jubilaciones que "se llevan el 43 por ciento del total", por el otro, "los subsidios sociales, el empleo público y los subsidios económicos que se llevan entre 15 y 12%", y "más atrás está la obra pública, que tiene una importancia relativa en torno del 10%".

La consultora aprobó la gradual baja de los subsidios económicos pero advirtió que esa reducción no alcanza por sí sola. "El ajuste basado exclusivamente en el recorte de los subsidios económicos y en el aumento de las tarifas está condenado al fracaso", auguró.



Ante este escenario, E&R afirmó que "no habrá reducción del Estado y baja del gasto público y del déficit fiscal exitosas y sostenibles en el tiempo si no se introducen modificaciones al sistema jubilatorio".

El informe indicó que el aumento de las jubilaciones "explica el 65 por ciento del incremento del gasto total del SPN entre 2009 y 2017", y el pago de los haberes jubilatorios "aumentó términos del PBI pasando de 6,7% (2009) a 10,2% (2017)".

"Como contracara, el impacto del aumento del gasto en jubilaciones fue la suba del déficit fiscal que hoy trepa 7% del PBI en 2017", señaló.

En este contexto, la consultora evaluó que "la primera reforma estructural que debería encarar el nuevo Congreso debería ser modificar la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios para eliminar el componente que permite un ajuste permanentemente positivo de las jubilaciones en términos reales".

En segundo término, opinó que el Congreso "también debería subir la edad jubilatoria promedio del sistema jubilatorio argentino".



En tercer lugar, abogó por hacer "modificaciones en los planes sociales y en el empleo público".

"Si se atacan todas las esferas se abre la puerta a una mayor reducción de impuestos, una mayor reducción del déficit fiscal y, por consiguiente, se desahogaría al sector privado generando más inversión, más empleo y más crecimiento", concluyó.