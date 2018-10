Según Dujovne, la política monetaria ya está dando frutos contra la inflación

Desde el 54° Coloquio de IDEA, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue optimista ante los empresarios y les adelantó que a partir del nuevo programa monetario, la inflación “ya está bajando”.

“La inflación se está desacelerando. Cuando miro los datos diarios de los últimos diez días mensualizados, son más bajos. Octubre todavía será malo, pero la política monetaria ya está haciendo efecto”, señaló el funcionario, al exponer ante unos 900 empresarios preocupados por la caída de la actividad, los precios y las altas tasas de interés.

Dujovne fue entrevistado por dos periodistas al término de un panel integrado por legisladores del oficialismo y de la oposición, que tuvo como objetivo analizar el proyecto de Presupuesto 2019 y los desafíos para construir un nuevo escenario fiscal.

Eligió el tema inflación como punto de partida de su discurso y remarcó que “mirar los precios con el espejo retrovisor de septiembre y octubre es un error porque el gobierno ya encaró un programa monetario”.

Cómo resolver la inflación

“La fortaleza de la moneda no depende de la intervención que pueda o no hacer el Banco Central, sino de la calidad de la política monetaria y cuán restrictiva y creíble sea. La forma de resolver la inflación tenía que venir de la mano de un cambio radical en la política monetaria”, aseguró el ministro.

Sobre la tasa de interés, que es uno de los factores que más preocupa al empresariado por la inviabilidad para operar y hacer inversiones, Dujovne justificó la decisión con el planteo de que “era la alternativa menos recesiva, ya que el riesgo de aceleración de la inflación y el impacto que ello tendría sobre los salarios reales habría sido más duro que lo que la tasa alta genera sobre la inversión”.

“Es una medida dura, pero que ancla expectativas”, se defendió el ministro. Las tasas bajarán cuando disminuya la inflación, agregó.

Shocks inesperados

También volvió a insistir en que luego de un buen primer trimestre, llegaron shocks que no esperaban y el Gobierno tuvo que corregir el rumbo.

“Empezamos a navegar en los rápidos de este río donde hay rocas y donde nos golpeamos, pero a veces perdemos de vista la corrección que estamos haciendo”, recalcó.

Dujovne agregó que en los próximos meses subirán las exportaciones y habrá una recomposición de los salarios reales, con renegociación de paritarias y una inflación que comience a desacelerar.

Según él, la inversión será el último componente de la demanda en recuperarse por el nivel de tasas y la incertidumbre política de cara al escenario electoral 2019.

Los números de 2019

Para el año próximo, mientras el Gobierno espera una caída de 0,5% del PBI, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una baja de 1,6%. Sobre la diferencia, Dujovne remarcó que respetan la visión del Fondo pero que su cartera realizó una estimación más austera de los recursos para garantizar las metas fiscales.

Sobre la economía del año próximo, el ministro afirmó que “la recuperación se va a sentir trimestralmente, pero en promedio los números probablemente sean negativos”.

Consultor exitoso

Consultado sobre qué recetas pregonaba en su vida como consultor que luego no pudo aplicar, Dujovne respondió: “Parafraseando a la ex presidente Cristina Fernández, era un consultor exitoso y siempre me ponía en el lugar del cliente”.

Tras las risas del auditorio, el titular de la cartera económica consideró que “en 2016 se perdió el año”, que “podría haberse hecho más” y que “hubo algunas decisiones de gasto que podrían haberse evitado”.

“Si hay algo que tiene este gobierno es que no existe diferencia entre el ala política y el ala económica. La economía si no es viable desde la política, no es viable. Tenemos un congreso en minoría, por lo que hay que ejercer la paciencia y la negociación”, manifestó.

Sobre el acuerdo con el FMI, que será ratificado por el board el 26 de este mes, Dujovne insistió en que se trata de un programa del gobierno y que reasegurará la liquidez.