Según CAME, ventas minoristas cayeron 1% en 2017 pese al reciente repunte

Las ventas minoristas en Argentina cayeron un 1 % en 2017, pese al repunte interanual registrado en los últimos tres meses del año, según los datos difundidos hoy por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



En un comunicado, la organización informó que en diciembre se alcanzó un repunte del 1,1 % en diciembre frente al mismo periodo del año anterior, "aunque esa recuperación tardía no alcanzó para terminar el año en alza".



El presidente de la CAME, Fabian Tarrío, declaró que las ventas de los pequeños y medianos comercios en el último mes del año fueron "moderadas pero acordes a lo esperado", después de que en 2016 diciembre cerrara con una caída en ese sector del 7 %.



El mes pasado, fue "fundamental" para el resultado positivo la financiación, ya que la mayor parte de las ventas se realizó con tarjetas y en cuotas.

Los campos que se anotaron mejores cifras fueron los de materiales para construcción, con un crecimiento del 4,1 %; accesorios de moda, del 3,8 % y materiales eléctricos, con el 3,1 %.

En el lado contrario, la venta de marroquinería disminuyó el 3,5 %; la de calzado, el 3,3 % y la de artículos de deporte y recreación, el 2,9 %.



La CAME también apuntó que en algunas ciudades limítrofes con Paraguay, Chile y Bolivia, "la fuga de compras fue inevitable por las diferencias de precios".



Por último, aseguraron que las expectativas de los empresarios son "buenas" y que se espera un año de mayor consumo, "que permita recuperar los niveles de 2015, pero a la vez tranquilo". EFE