Según Adelmo Gabbi, el Gobierno de Kirchner fue cómplice de los buitres

El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, dio hoy un fuerte respaldo al acuerdo para pagarles a los fondos buitre y poner fin al conflicto por la deuda en default, al tiempo que responsabilizó a la postura del Gobierno de Néstor Kirchner por la crisis con los fondos especulativos.

“Estos señores compraron nuestra deuda a precios ridículos porque desde nuestro país le decían que nunca iba a cumplir con la misma y entonces no tenía valores. Los argentinos, o quienes nos dirigían en ese momento, fuimos cómplices al decir que era imposible pagarles y que los títulos que no entraban al canje iban a servir para envolver productos en una verdulería”, cuestionó el titular de la Bolsa.

“Acordar es sacarse (de encima) a este tipo de fondos, con los que nunca debimos haber convivido (…) Tiene más sentido acordar que cuando le pagamos el 100% al Fondo (Monetario Internacional) o al Club de París argumentando la idea de independencia con los acreedores”, añadió en el mismo sentido.

Gabbi expuso en el plenario de las comisiones de Hacienda y de Finanzas, por el que hoy pasaron varios expertos en el marco del debate por el proyecto para derogar la Ley Cerrojo y poder pagarles a los fondos buitre lo que el Gobierno de Mauricio Macri acordó para poner fin al conflicto por la deuda en default.

El presidente de la bolsa calificó las tasas punitorias impuestas por el juez de Nueva York Thomas Griesa como “vergonzosas”, sin embargo dijo también que las mismas son “una prueba cabal de la desconfianza que los mercados mundiales han tenido con la Argentina”.

“No hay que pensar cuánto nos cuesta acordar si no cuánto nos cuesta no acordar, no solo en materia económica sino en materia política mundial”, recalcó.

Gabbi hizo además foco en el costo financiero de no acordar: “La tasa impuesta por Griesa es vergonzosa y nada tiene que ver con el mercado, pero se transformó en un reloj caro para el país (…) Hay que tener en cuenta que el reloj del 13% anual al que está sometida la deuda funciona día a día”.

Con un acuerdo, agregó, “se benefician la Nación, las provincias, las municipalidades y las empresas públicas y privadas que pueden acceder a créditos internacionales y dejar el crédito local a las PYME”.