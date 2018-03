"Seguimos la crisis de Brasil pero no cambia la forma en que vemos el futuro de su país"

Para el embajador Noah Mamet, la Argentina y EE.UU. no tienen que enfocarse en el pasado, sino en el futuro. Aseguró que siguen de cerca la situación de Brasil, por su impacto político y económico en la región, y manifestó que la relación bilateral no debe quedar sujeta a "un presidente puntual".

–¿Está superado el incidente de las valijas diplomáticas que protagonizó el ex canciller Timerman?

–Soy un partidario de mirar para adelante. El año pasado, cuando tuvimos nuestro encuentro con ustedes (NdeR: en julio pasado, visitó la redacción de El Cronista), yo les dije que el foco desde nuestro lugar era trabajar en temas vinculados a la ciencia, a la tecnología, a la energía, en intercambios educativos. Estos eran todos ámbitos de interés mutuo. Creo que, con el actual gobierno, se ampliaron muchísimo las cuestiones en las cuales podemos trabajar conjuntamente.

–¿Cuánto afecta al vínculo bilateral la crisis que está viviendo Brasil?

–En EE.UU. nosotros lo que tenemos son relaciones bilaterales a nivel individual y nos sentimos muy entusiastas con respecto a la nueva relación con Argentina. De todas formas, la crisis política que se está viviendo en Brasil es un tema que estamos siguiendo muy de cerca pero creo que no cambia para nada cómo pensamos y vemos a la Argentina en lo que hace al futuro. Nosotros estamos preocupados por la situación económica de Brasil no sólo por Brasil sino también por Argentina ya que sus economías están muy entrelazadas. Entonces es un verdadero desafío lo que ocurre si los argentinos no pueden exportar autos a Brasil. Por eso me parece clave que el gobierno crea que exportar al mundo reviste mucha importancia.

–¿Con el efecto de los Panama Papers y los procesos judiciales que está viendo la Argentina cree que está sucediendo un mani pulite en el país?

–Voy a dar una respuesta aburrida. Dado que nos se ha resuelto esta causa, nosotros no podemos hablar ni hacer comentarios al respecto.

–¿Puede variar el vínculo en caso de que el próximo presidente sea Hillary Clinton o Donald Trump?

–El año pasado era peligroso hablar de política durante la campaña presidencial que tuvo lugar aquí. Y la verdad es que en ese entonces no tenía ni la menor idea de lo desafiante que iba ser hablar de la política estadounidense ahora, con el contexto de las elecciones de este año (risas). Lo que quiero señalar es que la relación bilateral es mucho mas grande que un presidente puntual. Es una relación que se está forjando entre dos países. Hay muchísimas cosas que podemos hacer en todos los niveles independientemente de quien fuera el próximo presidente de EE.UU. Creo que siempre vamos a estar de acuerdo con una cosa que siempre ha señalado: necesitamos que la Argentina sea fuerte, es una de las democracias mas importantes de la región y para hacer frente a los desafíos del mundo necesitamos una Argentina sólida.