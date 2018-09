Secco: "La única propuesta de Vidal para el astillero fue un barquito de paseo para la Ciudad de los Niños"

El intendente de Ensenada, Mario Secco, cuestionó con dureza al gobierno nacional, por la eliminación –por DNU– del Fondo Sojero. De paso, apuntó contra la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en medio del conflicto por el Astillero Río Santiago al que, desde el gobierno bonaerense, calificaron de “inviable”.

"El Astillero Río Santiago compite con los principales astilleros del mundo. Nos duele porque no estamos hablando de un taller mecánico, sino de la principal industria naval que hay en el país. Le mienten a la gente cuando dicen que en Río Santiago no hacen nada", dijo Secco en el programa radial A los botes, por FutuRock FM. Y aseguró: "Hay un montón de obras que estaban en marcha y las pararon, esa es la intención. La única propuesta de Vidal para el astillero fue un barquito de paseo para la Ciudad de los Niños, que es una joda para el Astillero. No pueden decir 'ahora los vamos a mandar a pintar escuelas'".

Falta de recursos

El intendente, en la misma entrevista, apuntó contra el Gobierno nacional cuando aseguró: "El Fondo Sojero es un tema más, no es el único. Nos están limando por todos lados, nos sacan recursos. Este fondo solidario para el país y las provincias no era un fondo para pagar sueldos. Nos servía para dar respuesta a las demandas de la gente".

"Sacarlo con un DNU y que nos ofrezcan $ 4000 millones es una vergüenza. Eran $ 20.000 millones, se están quedando con 16. A ensenada le toca $ 6 millones. Está claro que las peleas con en conjunto". Y remató: "Se siguen endeudando y no vemos los resultados en nada. Los intendentes nos tenemos que hacer cargo de todo, no te dan ni un pizarrón, ni una curita, ni nafta para un patrullero, no aparecen".