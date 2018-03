Casanello: Cristina Kirchner "no está involucrada" en la causa por ruta del dinero K

El juez federal Sebastián Casanello aclaró hoy que la ex presidenta Cristina Kirchner "no está involucrada" en la causa que investiga la denominada 'Ruta del dinero K' y descartó por ello que pueda ser citada a indagatoria.

"La ex presidenta no está involucrada en este proceso. Nosotros investigamos lavado de dinero con origen delictivo", señaló.

En diálogo con Radio La Red, el magistrado respondió con un "no, no", al ser consultado sobre la posibilidad de que Cristina sea citada a declarar.

En tanto, el juez federal volvió a referirse a los videos donde se ve a Martín Báez contando dinero en "La Rosadita".

En diálogo con radio Nacional, el juez afirmó que se trata de "una prueba que disparan el llamado a indagatoria".

"Esta última prueba, que nosotros no teníamos, lo que hace es unir en un lugar a un conjunto de gente en una situación dada muy concreta. Esta es la prueba que sin duda cambia todo el escenario y permite el llamado a indagatoria", indicó Casanello

En este sentido, agregó que si no se hubiesen aportado los videos, el llamado a indagatoria no se hubiese dado porque antes no había sospechas suficientes como para hacerlo."Se llama a indagatoria claramente porque apareció esta prueba, antes no había una con esta contundencia", dijo el juez federal.

Además, consultado por la demora en algunas cuestiones, Casanello defendió su investigación y aseguró que "la causa tiene impulso desde el día uno" y que "hace tres años que venimos trabajando en esta causa sin descanso".

"Yo soy juez. No policía ni fiscal. No puedo realizar ninguna medida instructoria sin tener previamente impulso fiscal. Cuando recibimos el requerimiento de instrucción por parte de la fiscalía, hicimos el allanamiento a las dos horas. Si yo lo hubiese hecho antes, me hubiese llevado los aplausos, pero todo hubiese sido nulo", argumentó el juez.

Por último, sobre las declaraciones de Anibal Fernández, quien dijo que “no es delito contar dinero”, Casanello dijo que esto depende de la situación. "Acá lo que determina el llamado a indagatoria es el cómo, cuándo y dónde. En los procesamientos habíamos escrito en detalle que esto era una cueva".