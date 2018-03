“Sean sinceros y digan si son kirchneristas” y otras frases de Vidal sobre el paro

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dio hoy una conferencia de prensa donde se explayó sobre el conflicto docente que tiene paralizado el comienzo del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires desde hace más de una semana.

Estas fueron sus principales definiciones:

"Es hora que los dirigentes gremiales docentes ‘se sinceren y digan si son kirchneristas"

"Nosotros ya decidimos que no nos importa pagar costos electorales si tenemos que pelear por una educación mejor para la provincia de Buenos Aires y está bien que los dirigentes gremiales digan dónde se van a parar en esta discusión"

Los gremialistas deben decir “de qué partido son, a qué elección política o gremial quieren presentarse y cuáles son sus intereses”.

“Vamos a seguir convocando al diálogo en el marco de la conciliación obligatoria, así que mi equipo y yo los esperamos mañana a las 17 en La Plata”

“Le digo a la sociedad que pongo todas las cartas sobre la mesa. No voy a especular, no soy candidata, no estoy trabajando por futuras candidaturas y mi único interés son los chicos de la provincia y sus familias. No me importa si pierdo una elección por esta discusión. Soy de Cambiemos pero no soy candidata. No me importan futuros cargos públicos. Me interesa dar este debate”.

“El debate es más profundo” que el tema salarial ya que “va a definir cómo nos vamos a vincular los próximos años los dirigentes gremiales con el Gobierno”.

“Sabemos que un diálogo hace faltan dos partes, pero acá no hay vocación de diálogo en algunos dirigentes gremiales, hay vocación de conflicto.