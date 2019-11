Se renueva el Congreso: quiénes son los senadores que jurarán mañana

Ocho de los 24 distritos eligieron senadores para el período 2019-2025. Mañana, en el Congreso, los legisladores electos jurarán, como paso previo a la toma del cargo, que será el 10 de diciembre próximo.

Los senadores reemplazarán a los que fueron electos en 2013, aunque hay seis que fueron reelectos. A continuación, un repaso por los senadores electos, provincia por provincia.

En la ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio obtuvo las dos bancas de la mayoría. El radical Martín Lousteau pasará de Diputados al Senado y Guadalupe Tagliaferri dejará el ministerio de Desarrollo Humano de la capital. La banca de la minoría fue para el Frente de Todos: Mariano Recalde, expresidente de Aerolíneas Argentinas y actual legislador porteño.

En Chaco se dio una particularidad. Fue electo Jorge Capitanich encabezó la lista ganadora, pero no asumirá la banca. Es que también ganó las elecciones para volver a ser gobernador de su provincia, el cargo que realmente ocupará. María Inés Pilatti Vergara renovó su banca, que ocupa desde 2013. Por el Frente de Todos también entrará el suplente de Capitanich, Antonio Rodas. Por la minoría ingresará Víctor Zimmermann, de origen radical y que estuvo a cargo del Plan Belgrano en el NEA. Esa banca es ocupada por el histórico dirigente Ángel Rozas, quien anunció su retiro de la política.

Una de las elecciones más parejas para senadores se dio en Entre Ríos. Por tan solo 1046 votos, Juntos por el Cambio derrotó al Frente de Todos y se quedó con dos bancas. Fue reelecto el ruralista Alfredo De Angeli y también entró la radical Stella Maris Olalla de Moreira. El peronista Edgardo Kueider, cercano al gobernador Gustavo Bordet, entrará por la minoría.

El Movimiento Popular Neuquino no pudo hacerse fuerte en la elección legislativa y no pudo repetir el triunfo de 2013. El Frente de Todos obtuvo el triunfo, con Oscar Parrilli a la cabeza. El ex director de la AFI será uno de los grandes aliados de Cristina Kirchner en la cámara. Silvia Sapag, hija de Felipe, el fundador del MPN, también será senadora del FDT. Por la minoría tendrá su banca Lucila Crexell, de Juntos por el Cambio. En 2013 fue electa por el MPN, pero luego dejó ese espacio. Encabezaba la lista Horacio Quiroga, quien falleció en octubre.

En Río Negro, el Frente de Todos logró las dos bancas de la mayoría. Martín Doñate dejará Diputados para ir al Senado. Junto a él estará Silvina García Larraburu, quien renovó su escaño. Por la minoría ingresó Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro. El actual gobernador acordó con Juntos por el Cambio, que bajó su lista de senadores. A nivel simbólico habrá un gran impacto: después de 18 años dejará su lugar en el Senado Miguel Ángel Pichetto.

Sergio Leavy pudo festejar el 27 de octubre, ya que ganó su banca en el Senado por el Frente de Todos. Luego fue candidato a gobernador de Salta, pero cayó ante Gustavo Sáenz. Junto a él ingresará su aliada Nora del Valle Giménez. Por la minoría, el exgobernador Juan Carlos Romero conservará su banca por Juntos por el Cambio. Será su tercer período consecutivo y el cuarto en total.

En Santiago del Estero, Claudia Ledesma y José Neder ingresarán por el Frente Cívico, aliado al kirchnerismo. Ledesma, exgobernadora y esposa de Gerardo Zamora, actual mandatario, dejará su banca en Diputados. Es una de las candidatas a ser la presidenta provisional del cuerpo. Neder dejará su cargo como vicegobernador para asumir. Por el Frente de Todos renovó su banca Gerardo Montenegro.

Finalmente, en la provincia más austral del país se impuso el Frente de Todos. Por Tierra del Fuego entrarán Matías Rodríguez –dejará su banca en Diputados– y Eugenia Duré, actual concejal de Río Grande. Por la minoría el representante será el radical Pablo Blanco, de Juntos por el Cambio. Quedaron afuera el candidato de Forja –la fuerza del gobernador electo Gustavo Melella– y la ex mandataria Fabiana Ríos.