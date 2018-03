Se realiza la primera reunión de gabinete ampliado de mujeres

Con una Casa Rosada apostando a una agenda feminista, el Gobierno convocó para hoy a una inédita reunión de gabinete ampliado de mujeres. El encuentro se realizará en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y su anfitriona será la vicepresidenta Gabriela Michetti.

No estaba previsto en la agenda presidencial, al menos hasta anoche, la presencia de Mauricio Macri, si bien desde Balcarce 50 especulaban que tal vez podría ir unos momentos. Aunque son usuales los cónclaves de gabinete ampliado, es el primero sólo de mujeres. Como antecedente, el pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, el mandatario se subió al escenario junto a las principales referentes femeninas de Cambiemos.

En ese contexto, antes de autocalificarse como un "feminista tardío", Macri aprovechó para anunciar el envío al Congreso del proyecto de ley para "lograr el salario igualitario", la iniciativa que había prometido en la Asamblea Legislativa una semana antes.

Junto a Michetti, aquella jornada, lo acompañaron su esposa Juliana Awada; la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; y las únicas ministras del Gabinete, Carolina Stanley (Desarrollo Social) y Patricia Bullrich (Seguridad). A excepción de la primera dama, todas ellas formarán parte del evento de hoy.

La primera reunión de gabinete ampliado de mujeres se da en el marco de una agenda social y política con varios temas de género en el centro de la escena, tales como la despenalización del aborto, la ampliación de licencias por paternidad y la equidad salarial entre mujeres y varones.

Por lo pronto, el tema del aborto está esperando ser debatido en el Congreso en las próximas semanas. En una entrevista con La Cornisa anteayer, Macri reiteró su oposición a la despenalización aunque adelantó que en caso de aprobarse, no lo vetará. "Pensar que el debate del aborto es una cortina de humo es subestimar a los argentinos, creyendo que uno los va a distraer. Yo ya he dicho que estoy a favor de la vida y que el debate debe ser enriquecedor. No voy a vetar la ley en caso de que se apruebe, voy respetar la decisión del Congreso", prometió.