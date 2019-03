Se provincializan las elecciones en Río Negro y perjudican a Macri

“La Corte votó contra (Mauricio) Macri y no contra (Alberto) Wereltinek”. Esa es la frase que más repercute en los círculos de poder de Río Negro y en el propio entorno del afectado, después que el máximo tribunal judicial del país le negara la posibilidad de la reelección al ex gobernador de La Provincia, en supuesto apoyo del candidato del Frente para la Victoria (FpV), Martín Soria, quien se reporta directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Precisamente la ex presidenta vería crecer su influencia en la Patagonia en el caso que Soria se quede con el principal sillón provincial en la vieja casona estilo español de la Gobernación en Viedma

Hoy en día son varios los gobernadores que le responden como Marita Bertone en Tierra del Fuego, Alicia Kirchner en Santa Cruz y si bien no se puede decir los mismo de Mario Arccioni en Chubut, el sucesor de Mario Das Neves se vincula con el Peronismo Federal pero alejado de Cambiemos. Tampoco es un secreto que Wereltinek haya incrementado en las últimas semanas sus contactos con primeras figuras de este sector político, como Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa. Por eso no se entiende mucho su rabia inicial contra Macri e incluso con Miguel Pichetto.

Sin embargo, ya con la frialdad de los hechos consumados, se cree a su lado que Macri no le pudo imponer su criterio a una Corte que no le responde y el senador, preferido del Presidente, no logró que antiguos cortesanos que le deben su cargo hayan votado de acuerdo a sus preferencias. “Soria es tan adversario de Macri como de Pichetto”, dicen en el wereltinismo y buscan rápidamente conformar una estrategia electoral que mantenga el status político que se proyectaba en La Provincia donde el partido Juntos Somos Rìo Negro del gobernador aventajaba por 15 puntos al FpV de Soria, según datos de un tradicional consultor que trabajó para todos los gobiernos provinciales.

Por eso, Wereltinek reaccionó con inusitada rapidez. El mismo viernes 22, dìa del fallo de la Corte, reunió a su tropa y a la una de la madrugada del sábado 23 impuso que su fórmula sería encabezada por quien iba a acompañarlo como candidata a vicegobernadora: Arabela Carreras. Esta mujer sin mucho perfil en la política provincial llevará como número 2, al diputado provincial Alejandro Palmieri, contemporáneo de Soria con quien fue compañero de escuela secundaria en Roca y que ya le ganara en una anterior elección.

El mandatario provincial quiere mantener la fidelidad de todos los votos, especialmente en Roca que se oponen al actual intendente, hijo del recordado ex gobernador peronista y duhaldista, Carlos Soria, quien murió asesinado por su ex mujer a apenas un mes de asumido en el cargo.

El hecho, por doble vía, significa una cruel tragedia personal para el candidato cristinista. Precisamente haber asumido como vicegobernador de Soria padre le dieron argumentos a Wereltinek para decir que solo fue elegido una vez para gobernador y no dos como entendió la Corte en un símil con el caso Zamora en Santiago del Estero.

Incluso para el pichetismo, nada tiene que ver una situación con otra y solo se justifica en una decisión política del alto tribunal contraria a Macri y favorable a CFK. De paso desde el entorno más cerrado del senador se niega que Picheto fuera a jugar para la Gobernación rionegrina. “Miguel ya está comprometido como candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna, toda una revelación que desmiente algunas publicaciones. El 10 de abril el presidente del Bloque de Senadores peronistas votará en su provincia como un ciudadano más.

El mantenimiento de la fecha también responde a esta estrategia de aceleración, manteniendo el rush de la campaña con Wereltinek, titular de la fórmula y un rol, hasta ahora desconocido en un posible futuro gobierno. Aunque sus seguidores desmienten que será el próximo Jefe de Gabinete de Carreras, quizá para no devaluarla antes de tiempo. Sin embargo, el mandatario festejó en la intimidad el apoyo, para él espontáneo, de las manifestaciones populares que se dieron esa misma noche del 22/23, que provenían de diversas fuentes.

Llamó la atención como antiguos radicales que provienen del veranismo y del massaccesismo –época de fulgor de la UCR provincial- se hayan acercado para transmitirle su apoyo.

Hoy la casi desaparecida UCR y una inexistente CC-ARI se mantienen en Cambiemos pero con una variante de hierro. Fueron los seguidores de Elisa Carrió quienes impulsaron la impugnación en la Corte junto a los kirchneristas de Soria que lleva como compañera de boleta a Magdalena Odarda, senadora por el ARI e incondicional, hasta no hace mucho, de “Lilita”

En la vereda de enfrente y ya con vistas al 10 de abril, además del FpV de Soria, se proyecta Cambiemos con la radical Lorena Matzen como candidata pero con un salvavidas de plomo derivado del bajísimo nivel de Macri en las encuestas: apenas en un 10 por ciento.

Estos datos llevaron a Wereltinek a provincializar la campaña como hizo Omar Gutiérrez del MPN en Neuquén, unas semanas antes de votar. Pero en Río Negro no existe un candidato de Cambiemos como Horacio Quiroga. El barilochense Wiski –presidente del PRO provincial- ni por asomo se acerca al caudal electoral del neuquino Pechi, quien se sintió tremendamente perjudicado por la estrategia de la Casa Rosada y ahora está más cerca del divorcio que del casamiento con el macrismo nacional.