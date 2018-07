Se iniciarán en octubre las obras con las que debutaron los PPP

Con la firma de los últimos cuatro contratos para la construcción y administración de los seis nuevos corredores viales que configuran la primera tanda de proyectos viales de Participación Público Privada (PPP), el Gobierno nacional anunció que en octubre comienzan las primeras obras.

En un acto que se realizó en la Quinta de Olivos el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, la administradora general de Vialidad Nacional Patricia Gutiérrez; el secretario de Participación Público Privada del Ministerio de Hacienda José Luis Morea, y los representantes de las empresas firmaron el último bloque de contratos de la primera licitación de PPP.

Con este acto culminó la firma de los seis corredores viales -A, B, C, E, F y Sur- que abarcan más de 3.300 km de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe. El plan para estos corredores implica obras en más de 2.500 km a través de la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1.494 km) y obras especiales (252 km), así como 17 variantes a distintas localidades. Las primeras obras, comenzarán en octubre de este año.

La inversión total estimada para la primera etapa es superior a los u$s 8.000 millones en total: u$s 6.000 millones durante primeros los 4 años y más de u$s 2.000 millones durante los siguientes, en obras complementarias y de mantenimiento.

Ayer se firmaron el Corredor Vial B estará a cargo del consorcio conformado por China Construction America y Green, quienes administrarán 546 km de la ruta nacional 5, entre Luján y Santa Rosa.

En tanto, el consorcio conformado por Helport, Panedile, Eleprint y Copasa se hará cargo de la administración de los Corredores Viales E y F. El primero, abarca 390 km de las rutas nacionales 9, 34, 193, A008, A012 y la 1V11 de Buenos Aires y Santa Fe. El corredor F, por su parte, abarcará 635 km de la ruta nacional 33 en Santa Fe, la Autopista Rosario-Córdoba y parte de la ruta nacional 9 al norte de la capital cordobesa hasta Villa Totoral. Por último, el consorcio conformado por Rovella, JCR, y Mota-Engil firmó por el Corredor Vial Sur que se extenderá a lo largo de 297 km de las autopistas Riccheri, Jorge Newbery, Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3 y 205.

El viernes 20 de julio se firmaron los contratos de los primeros dos corredores viales PPP: el A a cargo del consorcio Paolini, Vial Agro e INC y el C, administrado por José Cartellone Construcciones Civil.