Se importará GNL por u$s 710 millones hasta julio

Integración Energética Argentina (Ieasa, ex Enarsa) informó el detalle completo de los cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL) hasta el mes próximo.

Serán 25 los barcos que entre abril y julio lleguen al puerto de Escobar y otros 15 los que entren a Bahía Blanca, con un total de 2619 millones de metros cúbicos de gas (o casi 97 billones de BTU), por los que se pagarán u$s 710,5 millones.

La intención oficial parece ser la definición bimestral de las compras, ante la suba del precio del petróleo crudo en el mundo, que impacta en los valores de importación en el mercado global. Así, en los últimos días solamente se licitó las compras para junio y julio, a la espera de que se estabilice el crudo y que el invierno no castigue tanto los bolsillos argentinos con temperaturas extremadamente bajas.

El precio promedio que pudo pactar Ieasa fue de u$s 7,56 por millón de BTU para el GNL que se regasificará en Escobar y de u$s 7,12 para el de Bahía Blanca. Es un 30% y un 26%, respectivamente, más caro que el total del año pasado. En doce meses, el petróleo Brent aumentó más de un 60%.

La empresa que más carga

mentos traerá hasta los puertos ubicados en la provincia de Buenos Aires es la mayor comercializadora energética del mundo, Trafigura, que desplaza de la pole position a la angloholandesa Shell, que dominó en 2016 y 2017.

La empresa estatal que preside Hugo Balboa, ex compañero del actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, en su carrera por Shell, se encuentra en plena etapa de cambios, con el estudio para vender su participación accionaria en Transener y la privatización de dos centrales termoeléctricas, que le reportaría una ganancia de u$s 1000 millones, aunque tiene deudas por u$s 600 millones.