Se fracturó la CGT y los Moyano quieren elegir una nueva cúpula en marzo o abril

El referente del gremio de Camioneros Pablo Moyano reconoció hoy que “la fractura” de la CGT está “oficializada” y adelantó que intentarán “elegir un nuevo secretario general” en marzo o abril.

Luego de que Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros de la CGT, reconociera que “el ciclo del triunvirato está agotado”, Moyano señaló: “Hace rato que la CGT está fracturada, ahora se oficializó”.

“En marzo o abril llamaremos al Congreso de la CGT para elegir a un nuevo secretario general, ojal sea alguien que esté del lado de los trabajadores”, sostuvo el dirigente en diálogo con FM La Patriada.

Moyano es investigado por la Justicia por supuestas irregularidades en su gremio y la obra social de Camioneros

De esta manera, anticipó la puja interna a la que se encamina el sindicalismo peronista para reorganizar su estructura, cuya crisis quedó expuesta con la convocatoria a una marcha para el 21 de febrero que realizó el líder camionero, Hugo Moyano, y que fue rechazada por diversos gremios.

Ciclo agotado

Scmid sostuvo que el ciclo de esta forma de poder "está agotado", porque ese ámbito, que también integran Carlos Acuña y Héctor Daer, "está desautorizado".

“Tengo toda la impresión de que este ciclo está agotado”, sentenció Schmid, en declaraciones a radio La Red, al referirse al triunvirato de conducción de la CGT.





En ese sentido, el líder del gremio de Dragado y Balizamiento completó: “Creo que ya en diciembre, cuando la mayoría de los sindicatos grandes desobedecieron el mandato del triunvirato, cuando se desobedeció aquella medida de fuerza, entró en una crisis profunda el triunvirato”.



“Si uno está desautorizado para tomar determinadas acciones, no tiene mucho sentido seguir al frente”, agregó. “Si nosotros tomamos decisiones en el colectivo y después las desconocemos, estamos en un problema serio y no la va a resolver una sola persona”, consideró el sindicalista, que planteó que no necesariamente el fin del triunvirato signifique que la CGT deba volver a tener una conducción unipersonal.

Los errores de Moyano, Caló y Barrionuevo

El triunviro destacó también que “si el ciclo está terminado, no olvidemos que los mentores de este proceso de unidad fueron (Hugo) Moyano, (Antonio) Caló y (Luis) Barrionuevo", y remató: "También hay que hacerse cargo de los errores que se han cometido en ese sentido”.

Al referirse a la marcha del miércoles, convocada por Moyano y respaldada por un sector de la CGT, remarcó que “es una marcha que Camioneros había propuesto, pero hubo un encuentro en Mar del Plata en el que muchos de los que se bajaron de la marcha aprobaron".

Destacó además que "más allá de la disputa Moyano-(Mauricio) Macri hay una multitud de problemas".

Por último, reconoció que "hoy no hay diálogo" con el gobierno nacional ya que "la reforma previsional implicó un quiebre importante en las conversaciones". "El Gobierno, en su intento de diálogo social, no ha desarrollado ningún marco de confianza. Yo dudo muchísimo de las intenciones del Gobierno y el tema de la reforma previsional creo que me da la razón", concluyó al referirse al vínculo actual entre la CGT y el Poder Ejecutivo.