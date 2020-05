¿Se flexibilizó a tiempo la cuarentena?: el dato que contrasta el gráfico que presentó Alberto

El viernes de la semana pasada Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa en la que anunció la continuidad de la cuarentena, pero con una marcada segmentación territorial. Buena parte del país pasaba a la fase cuatro y retornaban, así, industrias y trabajadores a la actividad.

Para justificar su decisión, recurrió al indicador al que había hecho referencia en anteriores anuncios: el tiempo de duplicación de la cantidad de contagiados. Es decir, cuál es el ritmo de contagios en el país. Según había anticipado en el anuncio anterior, debían pasar por los menos 25 días hasta que se dupliquen la cantidad de contagios a nivel nacional. Esto luego fue ratificado luego en entrevistas posteriores tanto por el presidente como por Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, y los infectólogos que asesoran al gobierno.

De esta forma, Fernández mostró una placa el pasado viernes en la que se veía que el tiempo de duplicación de contagios era de 25,1 días. Es decir, que tenían que transcurrir más de 25 días para que se dupliquen los días a nivel nacional.

Sin embargo, según los datos que registró El Cronista, Argentina nunca llegó a ese ritmo de contagio. Si se toman los datos actualizados al 7 de mayo –los últimos al momento de ese anuncio–, el ritmo era de 21 días. El 16 de abril se habían registrado 2669 casos y, 21 días después, 5371, apenas más del doble.

“Yo manejo esas cifras también. Pregunté cómo habían llegado a ese número de duplicación, pero aún no me respondieron” revela en off the record uno de los infectólogos que asesora de cerca al gobierno nacional.

La información oficial se limita al recuento de la cantidad de contagiados diaria, pero no se explica cómo se llegó a ese número de 25,1 días para duplicar los positivos. El Cronista consultó específicamente sobre este tema a fuentes del Ministerio de Salud, aunque por el momento no obtuvo respuestas.

A partir de la apertura de la cuarentena, además, comenzaron a llegar mayores números de contagiados. No se puede atribuir igualmente una correlación entre ambos factores, ya que el período de incubación ronda entre los 10 y 14 días. Es decir, los nuevos casos de esta semana se explican por situaciones previas al último anuncio presidencial.

Igualmente, ese ritmo de contagio de 21 días a nivel nacional cayó a 20 en la actualidad. Es decir, se aceleró la cantidad de positivos.

Esta situación se explica por lo sucedido en el área metropolitana de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires el ritmo pasó de 18 días a 12 días para la duplicación. Es decir, se volvió al mismo ritmo de contagios que existía el 10 de abril, durante las primeras semanas de cuarentena.

En la provincia de Buenos Aires, si bien sigue registrando decenas de casos diarios, el ritmo de contagio mejora levemente. Mientras que el 7 de mayo era de 16 días, ahora llegó a 19 días. La provincia, igualmente, es muy diversa: 52 de los 135 municipios no registraron ni un caso, y la gran mayoría son del conurbano. Sin embargo, no está disponible la información del AMBA de forma desagregada para realizar la comparación dentro de la provincia más grande del país.

El resto del país que no es ni ciudad ni provincia de Buenos Aires sí mejora claramente en su curva de contagios. El tiempo necesario para la duplicación de contagios es de 31 días, lo que puede justificar la ampliación de actividades en buena parte del territorio nacional.

Igualmente, también existen grandes disparidades entre las regiones. Catamarca y Formosa siguen libres de coronavirus, y hay varias que llevan semanas sin nuevos casos. Entre las más pobladas, Santa Fe tuvo solo dos casos en los últimos 18 días, Entre Ríos suma 29 en total, Tucumán 42 y Mendoza 88.

A contramano, Chaco es la que tiene más casos por fuera del AMBA, con 504. La siguen Córdoba, con 361 –que igualmente tiene una tasa de más de 30 días para duplicar– y Río Negro con 294.