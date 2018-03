Se desplomó 5% la producción de las pymes industriales en febrero

La actividad de las pymes industriales se contrajo en febrero 4,8% con respecto al mismo mes del año pasado y un 2,1% frente a enero debido, según la Cámara de la Mediana Empresa (CAME) a una "caída generalizada de los pedidos de producción".

La Encuesta Mensual Industrial de la CAME, basada en una encuesta a 250 pymes industriales, revela que sólo el 18% registró un crecimiento anual, contra el 49,6% que finalizaron el mes en baja. Para el 87% de los entrevistados, señala la Cámara, "febrero fue un mes entre regular y malo". Ya van 12 de los últimos 14 meses en caída (desde enero del 2015, las únicas subas fueron en agosto y septiembre). En esa línea, según un informe reciente del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, la producción industrial global experimentó en febrero una caída del 1,6%, en la medición interanual.

Alza de costos

El relevamiento de CAME apunta además a "las subas acentuadas" en los costos de producción y "las dificultades para trasladar a los precios esos aumentos en un contexto de baja demanda": con respecto a enero, puntualiza, la suba promedio de costos fue del 5,9% y la de precios, del 2,8%. La mitad de los encuestados directamente no trasladó subas de costos a precios sino que los absorbieron con su rentabilidad. En febrero, sólo el 18% de las industrias declaró aumentos anuales en sus niveles de producción, mientras que el 49,6% finalizó en baja y el 32,5% restante, sin cambios. "Febrero fue un mes difícil para la mayoría de las pymes industriales que se vieron afectadas por la caída generalizada en los pedidos de producción", consideró la Cámara en su informe.El mes pasado, los 11 sectores manufactureros relevados mostraron una contracción interanual de su actividad. Los rubros más afectados fueron los siguientes: material de transporte encabezó las caídas con una contracción del 8,8%, seguida por productos de caucho y plástico (8%); minerales no metálicos (7,7%); productos de metal, maquinaria y equipo (6,4%); productos electro-mecánicos e informática (6%); calzado y marroquinería (5,3%); papel, cartón, edición e impresión (5%); productos de madera y muebles (4,8%); textiles (3%); alimentos (1,3%) y productos químicos (1%).Para los próximos meses, seis de cada 10 industrias cree que la actividad seguirá cayendo o se mantendrá en los niveles actuales, que son bajos. Por esa razón, advierte CAME, se "está postergando la esperada recuperación de la inversión: sólo el 11,6% de las pymes consultadas definió inversiones para 2016" y otro 9,6% lo estaría evaluando. El resto por ahora no tiene planes, a pesar que la mayoría reconoce que los necesita.En contrapartida, un reciente informe de la Fundación Observatorio Pyme, indicó que la producción de las pequeñas y medianas industrias creció 3,5% en 2015, frente a un virtual estancamiento en las grandes empresas (con una suba de apenas 0,1%). Según el Observatorio, vinculado con el grupo Techint, los datos de las pymes industriales del año pasado "muestran el inicio de la reversión de una tendencia que en la última década ha sido siempre desfavorable para las empresas más pequeñas".