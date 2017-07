Se desaceleró la caída de la producción pyme

La producción de las pymes industriales bajó 0,5% en junio respecto de mismo mes del año pasado y acumuló así 21 meses consecutivos con tendencia negativa, señaló ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El informe aclaró que, si bien el sector cumplió 21 meses seguidos en baja, en junio "se desaceleró significativamente la tasa de descenso. A pesar de cierta mejora, la información que surge de la encuesta cualitativa es menos alentadora", advirtió el estudio y argumentó que "el 61% de las firmas tiene decidido no realizar nuevas inversiones este año y otro 10% lo está evaluando". Puntualizó que "29% eligió invertir, a pesar de que la mayoría dice que no es el mejor momento". Los datos surgen de la encuesta mensual industrial realizada por la CAME entre 250 pymes del rubro en el país. El sondeo arrojó, de ese modo, que la producción de las pymes industriales cayó 0,5% en junio frente a igual mes del año pasado, mientras estimó que acumuló un declive del 2,6% anual en los primeros seis meses del año.