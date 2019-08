Se demora la misión del FMI, pero las metas fiscales no se alteran

Apenas concluyó la conferencia de prensa del presidente del BCRA, Guido Sandleris, que siguió a la de Hernán Lacunza, el vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, aseguró que el organismo "sigue de cerca" la crisis económica y financiera del país y confirmó que "pronto" enviará una misión a Buenos Aires.

"Seguimos de cerca los desarrollos recientes en la Argentina y estamos en diálogo continuo con las autoridades mientras trabajan en sus planes de políticas para abordar la difícil situación que enfrenta el país", dijo Rice.

Las declaraciones del funcionario internacional se conocieron a través de un pequeño texto publicado en la cuenta oficial del FMI en Twitter. Rice señaló que "un equipo técnico del FMI viajará a Buenos Aires pronto", cuando a partir de ayer mismo se esperaba a una misión para realizar la 5° revisión del stand-by. Para hoy, incluso, el organismo tenía agendadas reuniones con economistas. Consultados por El Cronista, voceros del organismo dieron a entender que la definición final estaba en manos de las autoridades argentinas.

De la definición de la misión depende el desembolso en septiembre del equivalente a unos u$s 5400 millones.

Como se informó aquí, el lunes, Lacunza y Sandleris tuvieron comunicación con autoridades del FMI, y ayer el ministro de Hacienda confirmó que en los próximos días se produciría un encuentro con la misión.

Para recibirlos, Lacunza aprovechó ayer la convocatoria a la prensa para distribuir la planilla con el resultado fiscal de julio, con un superávit fiscal primario de $ 4293 millones; ingresos con un alza interanual de 61,6% y gastos 11 puntos porcentuales por debajo: 50,5 por ciento. En julio de 2018 había arrojado un déficit de $ 14.280 millones.

De acuerdo con la planilla distribuida por Hacienda, los intereses fueron $ 82.160 millones, y el resultado financiero de julio reflejó un rojo de $ 77.867 millones, un alza de 24,8 respecto del año pasado.

Lacunza anticipó que agosto también lograría un resultado positivo: "Ya tenemos dos tercios de transcurrido el mes podemos anticipar que tendremos también superávit fiscal", dijo.

Esta tendencia, explicó el ministro, permitiría sobrecumplir la meta fiscal del tercer trimestre (en curso) en casi $ 21.000 millones.

En ese contexto, Hacienda anunció que pagó u$s 2615 millones para cancelar un "repo" otorgado por bancos extranjeros, con lo cual, además, redujo la deuda en u$s 12.800 millones. El pago impactó en las reservas del Banco Central (Ver suplemento F&M). Fue por la recompra de bonos que los bancos habían adquirido como garantía, en una operación que anula compromisos futuros de deuda por u$s 12.810 millones.

Se cancelaron Bonar 2024 por US$ 5948 millones, Bonar 2025 por US$ 4019 millones y Bonar 2037 por US$ 2842 millones. Estaban como garantía del crédito y con el derrumbe en la paridad de los títulos, el Santander, HSBC, BBVA, Nomura, Citi y Credit Suisse aceleraron la devolución del préstamo al Tesoro.