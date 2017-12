Se conoció un audio en donde Vandenbroele reconoce que trabajaba para Boudou

En 2010, la mujer del abogado Alejandro Vanderbroele grabó una conversión telefónica con su ex marido. Durante la charla que mantuvo la pareja, que atravesaba una separación, hicieron referencia al ex vicepresidente preso, Amado Boudou, José María Núñez Carmona y al negociado con la provincia de Formosa.

Según los audios, que fueron publicados hoy por el portal Infobae, la charla era sobre los motivos del distanciamiento que iba a ser definitivo y ya en ese momento la pareja reconocía que tenía un vínculo laboral con Boudou y para Nuñez Carmona.

Muñoz: ¿Y por qué no hiciste? Si de lunes a viernes ibas a vivir allá. La condición de ir a Buenos Aires era esa. Arreglar un buen sueldo con Alfaro (NdA: un estudio jurídico) y hacer todas las cosas de Boudou y José María.

Vandenbroele: Espera, lo de Boudou y José María salió después.

La conversación dura más de una hora y media y fueron dos llamados que Muñoz grabó desde su teléfono. Luego la mujer se lo entregó al fiscal federal Carlos Rívolo cuando se inició el caso Ciccone en febrero de 2012 y parte de la grabación se exhibió a pedido del fiscal Marcelo Colombo en el juicio oral -en el que Boudou, Vandenbroele y otros acusados están siendo juzgados- cuando Muñoz declaró como testigo hace un mes.

En la charla, Muñoz y Vandenbroele hablan de Boudou, de Nuñez Carmona al que siempre llaman ‘José María‘, y de ‘Formosa‘, por el caso en el que ‘The Old Fund‘, la empresa de Vandenbroele cobró 7.667.161 pesos para refinanciar la deuda pública de esa provincia y que el arrepentido dijo que ese trabajo nunca existió y que la plata fue repartida entre funcionarios provinciales y Boudou y Núñez Carmona. ‘The Old Fund‘ fue la empresa que compró parte de Ciccone. El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, fue indagado el viernes en la causa.

En otro tramo de la charla, Vandenbroele le recrimina a Muñoz que en una oportunidad hizo referencia a que tenía una consultora fantasma por la que iba a terminar preso. La mujer niega que haya dicho eso.

“Cuando yo te dije que teníamos que pasar el teléfono a nombre de una sociedad que yo tenía para no pagar IVA y pagar menos vos me dijiste ‘yo ni loca voy a pasar eso’, empezaste a contestar mal y me dijiste 'aparte con esa consultora fantasma que vas a ir a la cárcel’”, le recriminó Vandenbroele a Muñoz.

Los investigadores judiciales creen que esa “consultora fantasma” es The Old Fund. Se trata de la empresa que Vandenbroele compró en septiembre de 2009, que tenía un solo empleado y que su tercera factura fue para cobrar los siete millones de pesos por los simulados servicios de asesoramiento a la provincia de Formosa. La charla continuó y Muñoz le recriminó a su ex pareja -no están divorciados- por su trabajo con Boudou, Núñez Carmona y “todo el rancho este del gobierno” y Vandenbroele le responde que lo dejó. Ese trabajo es el contrato con Formosa.

La charla vuelve sobre la “consultora fantasma” y Muñoz le reprocha a Vandenbroele que dejó las vacaciones con su familia para su trabajo con Núñez Carmona: “Vos tenías que apurarte con lo del contrato de Formosa”.

La discusión continua y Vandenbroele le cuenta a Muñoz sobre la consultora y le recrimina que no supo guardar una confidencia: “Yo con José María tengo varias cosas. Yo te conté algo a vos en el entendimiento de que podíamos confiar que íbamos a ser una pared los dos. Lo tuve que dar de baja”.

Llegando al final de la conversación, Vandenbroele reconoce que trabajó para Boudou y Nuñez Carmona, cuya relación nunca negó y que viene de Mar del Plata. Infobae publicó que Vandenbroele declaró como arrepentido que vivió en un departamento que el ex vicepresidente tiene en Puerto Madero al que llegó por Núñez Carmona y que nunca pagó el alquiler.

Muñoz le dice a su ex que lo que habían arreglado era que Vandenbroele viva en Buenos Aires durante la semana -ambos convivían en Mendoza- para trabajar para el estudio jurídico Alfaro y “ todas las cosas de Boudou y José María”. “Espera, lo de Boudou y José María salió después”, fue el reconocimiento de Vandenbroele de que trabajaba para el ex vicepresidente.

En el último tramo de la charla Muñoz le recrimina a Vandenbroele que se perdió los 70 mil dólares que iba a ganar por su gestión en el caso de Formosa “sos prácticamente un indigente” y él reconoce que no los cobró: “70 mil dólares me perdí” Siempre por la frase en discusión de la “consultora fantasma”y que tiene a Boudou y Núñez Carmona presos en la cárcel de Ezeiza y juzgados, junto con Vandenbroele, por el caso Ciccone.