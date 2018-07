Se conocieron los detalles de la demanda contra Loma Negra

Tras conocerse la demanda que interpuso un accionista de Loma Negra contra la compañía por “supuestos daños” ocasionados por la presunta omisión de información, de parte de la empresa al mercado, antes de lanzar sus American Depositary Shares (las acciones de la firma que cotizan en Wall Street), se difundieron hoy los detalles de la acusación presentada ante los tribunales de Nueva York.

Como lo anticipó El Cronista, la acusación sostiene que la empresa -controlada por el grupo brasileño Camargo Correa- no informó debidamente sobre la desaceleración del crecimiento de la economía Argentina, el ajuste fiscal y su impacto en el negocio de la cementera.

Los detalles a continuación:

- El demandante alega que la Declaración de Registro (DR) de Loma Negra contenía "declaraciones materialmente falsas de hechos importantes" y que, a la vez, la cementera "omitió declarar hechos materiales necesarios" para que la DR no terminase siendo engañosa.

- Los demandados tenían el deber de garantizar que la información de la DR "revelara tendencias e incertidumbres materiales que ellos sabían, o deberían haber esperado razonablemente, que tendrían un impacto materialmente adverso" en los negocios de la empresa.

- El demandante afirma que la compañía no informó que la economía argentina ingresaría en un "proceso de ralentización" y que los "proyectos de infraestructura -de los que las actividades de Loma Negra dependen en gran medida- serían los primeros en ser recortados" por un gobierno que busca reducir el gasto.

En el lanzamiento, Loma Negra recaudó en total u$s 954 millones, con una cotización inicial de u$s 21,65 por ADS y de u$s 3,8 por cada una de los 30 millones de acciones nuevas emitidas en ByMA. En línea con la caída que experimentaron también otros papeles argentinos, los ADS cerraron ayer a u$s 10,72 y las acciones en ByMA, a $ 57,75 (unos u$s 2).