Se cerró la paritaria 2019 de empleadas domésticas: 30% en tres cuotas

El personal de casas particulares tendrá un aumento del 30% durante 2019, divididos en tres cuotas que se deberán pagar en junio, agosto y noviembre, informó esta tarde el Ministerio de Producción y Trabajo.

A través de un comunicado, la cartera que conduce Dante Sica detalló también que se pactó una claúsula de revisión en febrero de 2020, para recuperar poder adquisitivo si la inflación se mueve por encima del acuerdo. Según analistas consultados por El Cronista, el aumento de los precios en 2019 se ubicará entre 40 y 41%.

En marzo pasado, gremios y funcionarios nacionales reunidos en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares habían reconocido un 15% extra para 2018 que debían pagarse a partir del tercer mes del año, lo que permitió cerrar la paritaria del año pasado.

El trabajo doméstico es uno de los más precarizados de toda la economía argentina. El76% de las trabajadoras no está registrada, es decir que sus empleadores no informan que esas mujeres desempeñan tareas en sus hogares, y alrededor del 70% no tiene días por enfermedad, vacaciones pagas, aguinaldo ni cobertura de salud.