Se asoma el neo-PJ: Massa visitó en su despacho a Pichetto

Con la plana mayor del Gobierno de vacaciones, incluido el propio presidente Mauricio Macri, el peronismo que busca su reconstrucción continúa de reunión en reunión. Otra foto sacudió el tablero veraniego ayer: Sergio Massa cambió la playa de Pinamar por las calurosas calles porteñas para visitar a Miguel Angel Pichetto, "canciller" de los gobernadores del PJ en el Senado.

El ex diputado del Frente Renovador charló con el jefe del interbloque Argentina Federal sobre "la reconstrucción del peronismo", según confiaron fuentes de ambos lados. Oficialmente, no obstante, el eje central del encuentro en el despacho del rionegrino fue "la preocupación de la situación económica actual", con el abanico de las recientes subas de tarifas. Y lo que se viene en la agenda legislativa, como la reforma laboral.

No es la primera instantánea de la temporada 2018 de un obligado hiperactivo Massa, desempleado político con un nuevo estudio de abogados en Tigre. Viene de recibir al flamante titular del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, en otra foto para imaginar un panperonismo para 2019 sin Cristina Fernández de Kirchner. Si bien el intendente de Merlo se animó a pronosticar un eventual reencuentro entre la ex Presidenta y su ex Jefe de Gabinete, lo que enfrió la relación.

Menéndez no se quedó quieto tampoco: después se mostró con el diputado del bloque justicialista, Diego Bossio, otro peronista "dialoguista" que se separó del kirchnerismo luego de dejar el cargo.

Anoche Massa invitó a un asado en San Fernando al que, se especuló primero, iban a ser convocados intendentes del PJ. Al final, sólo asistieron renovadores. Pero con la acelerada dinámica actual, tal vez se realice durante el verano. Para mediados de febrero, la nueva cúpula del PJ bonaerense convocó a un Congreso partidario. Menéndez aspira a poder juntar, de nuevo, a Massa con Florencio Randazzo. Con ambos habló apenas fue electo presidente partidario, meses atrás.

En la previa del encuentro de ayer, Pichetto minimizó sus últimas disidencias públicas con Cristina Kirchner, que armó otro bloque en la Cámara alta, al punto de admitir que no descarta "volver a coincidir políticamente" con ella. Massa, por ahora, rehuye a esa opción. Si bien desde ambos dirigentes negaron ayer que la cumbre no implica un acuerdo político ni partidario, en cambio sí abordaron "un accionar de trabajo conjunto a futuro entre los espacios".

Mientras Massa continúa en movimiento, la ex mandataria continúa en el sur, sin fecha aún de regreso.