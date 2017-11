Se aplicará una fórmula mayor a la inflación para actualizar las jubilaciones

Tras la presión de los gobernadores para que Nación no actualice las jubilaciones y la AUH solo por inflación, la Casa Rosada acordó el cambio del esquema de la movilidad del régimen previsional. El presidente Mauricio Macri empujó un acuerdo que no especifica cuánto por encima de la suba de precios se ajustarán las jubilaciones, aunque será a niveles más bajos que la movilidad actual que contempla una fórmula conjunta entre la evolución salarial y la de la recaudación de la seguridad social. A su vez, el Ejecutivo se comprometió a compensar el déficit por las 13 cajas previsionales no transferidas, mientras incluyó en el acuerdo un plan de retiros y jubilaciones anticipadas para empleados públicos. En el Gobierno se mostraron eufóricos tras destrabar el entendimiento con los gobernadores, en temas clave como las jubilaciones. Así lo mostraron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y su par del Interior, Rogelio Frigerio, quienes se trenzaron en un abrazo en el Salón de los Pueblos Originarios tras cerrar el acuerdo, frente a los mandatarios Hugo Passalacqua (Misiones), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Gerardo Morales (Jujuy).

Ante la amenaza de los mandatarios de trabar el acuerdo, el consenso fiscal finalmente impulsa la modificación de la movilidad de las prestaciones del régimen previsional público para que "se ajusten trimestralmente garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación". Frente a la prensa, Dujovne argumentó que el actual sistema de movilidad jubilatoria no preservaba el valor real de los haberes porque era procíclico y "por eso en años en los que se aceleraba la inflación, las jubilaciones caían". En su cartera sostienen que la fórmula actual es "un riesgo" para los jubilados ya que está atada a la recaudación de la Anses "porque el kirchnerismo mentía con el Indec".

Lo que no quedó claro es la fórmula específica que se aplicará para la movilidad. Por temor a que se trabe el acuerdo, la Casa Rosada tuvo que postergar ese debate para el trámite en el Congreso. El oficialismo buscará que sea apenas por encima de la inflación, ya que coinciden con el FMI, que advirtió que "indexar los beneficios a la inflación desde 2019 en adelante reduciría el actual déficit a 20 puntos del PBI".

Por otro lado, el Gobierno también suscribió que garantiza "haberes equivalentes al 82% del salario mínimo vital y móvil para aquellas personas que hayan cumplido los 30 años de servicios con aportes efectivos". Este punto igual generó críticas entre especialistas, como el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino. "Los haberes mínimos nunca cubrieron un 40% de las necesidades básicas", explicó.

Por su parte, Macri realzó un punto de la reforma que no genera discordia entre la opinión pública: impulsó la eliminación de las inequidades de "las jubilaciones de privilegio".

En cambio, el Ejecutivo tuvo que ceder otro punto a favor de las provincias: se comprometió a compensar el déficit a los 13 distritos que tienen cajas previsionales no transferidas, un rojo que alcanza los $ 14.000 millones. Esto es un reclamo que venían haciendo los gobernadores, con Córdoba a la cabeza.

Por último, el Gobierno incluyó un punto con el que apunta a achicar el Estado en las provincias y municipios, bajo el título "Programas de retiro". La Casa Rosada le propuso a los gobernadores "financiar, con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales" y ofreció impulsar programas "que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral". Tal como apuntó el Presidente, en su primer discurso tras las elecciones, en esta etapa buscará bajar el "gasto político" y presiona a provincias y municipios para que se alineen en esa cruzada.