Se anunciaron inversiones por u$s 79.229 millones, pero sólo concretaron la mitad

La mitad de los anuncios de inversión que se hicieron desde el 11 de diciembre de 2015 está en proceso de ejecución o ya se ha concretado, según relevó el propio Gobierno.

De acuerdo con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), los anuncios de inversión al 31 de octubre pasado alcanzaron los u$s 79.229 millones, distribuidos en 729 proyectos de 545 empresas. De ese total anunciado, se han concretado unos u$s 6157 (7,77%) y se encuentran en proceso de ejecución unos u$s 34.246 (43,22%).

"Lo que varía de proyecto a proyecto es el grado de ejecución. Hay algunos proyectos que se van a terminar en los próximos meses y otros que son plurianuales, cómo los de petróleo y gas, y minería, por ejemplo", explicaron desde la AAICI.

La agencia destacó en un comunicado que en el último mes se registraron 51 nuevos proyectos por un monto total de u$s 5379 millones, "el nivel más alto desde que asumió el gobierno".

Mapa de inversiones

Según el mapa de la inversión que publica la agencia, la mayor parte de estos anuncios provino del sector Petróleo y Gas (25,1%). Le siguieron Minería (8,3%), Generación y Servicios Públicos (7,7%), Telecomunicaciones (7,6%), Desarrollos Inmobiliarios (6,8%), Renovables (5,9%), Bienes de Consumo (4,5%), Bienes Industriales (4,4%), Agroindustria (2,8%), entre otros.

Entre las empresas, los diez mayores anuncios de inversión provienen de YPF (u$s 6281,7 millones), Pampa Energía (u$s 4000 millones), Pan American Energy (u$s 3076,7), First Quantum Minerals (u$s 3000 millones), Telecom Argentina (u$s 2666 millones), Tecpetrol (u$s 2660 millones), Telefónica (u$s 2400 millones), Total Austral (u$s 2225 millones), Edenor (u$s 1800 millones).

"Los números reafirman que la construcción sigue siendo un motor de la economía", según destacó el monitor de la inversión. E indicó que en este rubro se crearon 44.104 puestos de trabajo informales (+ 11% interanual). Que la producción de bienes de capital nacional subió en septiembre, explicada en el impulso a la producción de acero destinada al sector de la construcción y el agro. Y que fueron récord los despachos de cemento para el mercado local, al mostrar el mayor incremento en lo que va del año.

También, que el patentamiento de vehículos comerciales (pesados y livianos) subió en más de 2400 unidades (+15% interanual). Y que el gasto de capital del Sector Público Nacional creció un 24,5%, lo que se tradujo en un crecimiento de la obra pública destinada a transporte, vivienda y agua potable.