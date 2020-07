Se agita debate por la inseguridad: Bullrich acusó a Frederic y Berni

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró ayer que es un "despropósito" que durante "un auge de la inseguridad" exista "descoordinación" entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su par bonaerense, Sergio Berni, en tanto que remarcó que la seguridad "estaba mucho más encuadrada con el Gobierno anterior".

"Me parece un despropósito que en el auge de la inseguridad como el que estamos viviendo exista este nivel de descoordinación entre los dos ministros. Ponen en jaque a millones de argentinos. Si la inseguridad está en manos de dos ministros que se matan entre ellos, va a crecer", se quejó la ex ministra de Seguridad de la Nación.

En ese sentido, la referente opositora expresó que los dirigentes del actual Gobierno "probablemente" van a plantear que "la inseguridad se debe a la situación social".

"Yo no creo en eso. Nosotros con una situación social complicada bajamos el delito y confinamos al narcotráfico. La causa principal no es la situación social, es tu estrategia y el ánimo de las fuerzas de seguridad para trabajar", indicó la ex ministra en declaraciones radiales.

Ayer, en tanto, Kicillof se reunió con la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, y con su par en la provincia, Sergio Berni, para coordinar y planificar acciones conjuntas de las distintas fuerzas federales con la policía bonaerense en barrios específicos del Gran Buenos Aires, ante los últimos casos de inseguridad, principalmente, los que tuvieron que ver con asesinatos a ladrones propiciados por jubilados que salieron en defensa propia y que reactivaron el debate sobre la inseguridad en Provincia.