Se acerca el Gobierno a perforar la meta extrema firmada con el FMI

El dato de inflación interanual de junio superó el 29%, un valor que requerirá la discusión del Banco Central con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) acerca de eventuales correcciones en la política monetaria. Si bien el techo de inflación permitido en el acuerdo con el organismo es del 32%, la meta ideal que no implicaría discusión alguna es del 27%, ya superada con creces en la medición del mes pasado. Según los analistas, las cifras conocidas ayer podrían dar lugar a algún comentario por parte del FMI.

De todas maneras, para julio también se prevé entre 2,5% y 3% de inflación y las proyecciones anuales rozan el 32% permitido en el acuerdo. De no cumplirse con esa meta, el Gobierno deberá pedir un waiver (dispensa) y renegociar algunas de las condiciones. "Si la inflación de julio cerrase en 2,5% mensual (panorama optimista), la suba de precios debería promediar 2,1% mensual en lo que resta de 2018 para no tener que acudir al board del Fondo. Si bien este objetivo no es imposible de alcanzar, cualquier movimiento abrupto del dólar o un alza pronunciada en las tarifas pondría en jaque el acuerdo", dijo la consultora Ecolatina en un informe.

Si bien el Gobierno buscará cumplir con esta meta, el principal objetivo en el marco del acuerdo con el organismo es la meta fiscal, por lo que si tiene que subir más las tarifas para bajar subsidios, lo hará para priorizar la baja del gasto. De todas formas, tener mayor inflación le implicaría un alto costo social que tampoco el presidente Mauricio Macri desea tener, y menos a un año y medio de las elecciones.

La consultora Elypsis también proyecta una inflación para el año de 31,3% y destacó que "este registro podría verse afectado al alza si la renegociación de contratos con las empresas de servicios públicos no terminan siendo tan exitosas como espera el Gobierno". Para Gabriel Camaño, "tendrán que ser prolijos con la política monetaria, controlar el traslado a precios de la devaluación y evitar nuevos eventos".