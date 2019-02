Se abrió el mercado indio para exportar harina de pescado, huevos, limones y semillas de chía

La gira presidencial empieza a dar sus primeros resultados. En el marco del encuentro entre el presidente Mauricio Macri y el primer ministro de la India, Narendra Modi, ambos países lograron avances en materia de normas fitosanitarias para ampliar y diversificar el intercambio comercial bilateral. También se busca aumentar el comercio recíproco de servicios en turismo, cine, salud y tecnologías de la información.

El secretario de Estado de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, anunció la aprobación de protocolos de exportación de limones, huevos frescos y ovoproductos, harina de pescado y de hueso, y semillas de chia, en tanto que Argentina habilitó el ingreso de semillas de mijo y guar, de origen indio.

"Argentina tiene una población de 44 millones de personas y nuestro sector agroindustrial produce para 440 millones, con un potencial de 600 millones para el 2025", destacó Etchevehere. Así, se abre la oportunidad para que el país "pueda ser un socio estratégico para proveer alimentos en cantidad y calidad a la India", acotó.

Tras destacar la calidad de la industria de alimentos y bebidas y su potencial productivo, Etchevehere expuso en el Foro Empresarial Argentina-India, focalizando en las oportunidades de negocios, comercio e inversiones que se presentan hoy entre ambos países.

Como parte del encuentro, el secretario de Agroindustria suscribió dos planes de trabajo de cooperación con su par indio, Parshottam Rupala. Según se informó, uno de ellos agilizará las aprobaciones sanitarias y fitosanitarias de productos de interés mutuo por parte de las autoridades regulatorias y mejorará el acceso a los mercados.

El segundo foco está puesto en mejorar el alcance de la cooperación agrícola entre India y Argentina, "incluido el intercambio de tecnología para aumentar la productividad y reducir las pérdidas posteriores a la cosecha y construir la resiliencia climática", se indicó.

De cara al futuro, adquieren especial relevancia los mercados que hoy están bajo análisis, con potencial de crecimiento a nivel de intercambio bilateral. Las delegaciones acordaron seguir trabajando para concretar rápidamente el acceso al mercado de India de cítricos dulces (naranja, mandarina, pomelo), uvas, arándanos, nueces, yerba mate y semillas de sésamo producidos en Argentina.

Este paso hacia la diversificación es de suma importancia para nuestra balanza comercial. En 2018 las exportaciones argentinas alcanzaron los u$s 1602 millones, pero el 90% del total corresponde a aceite de soja. Por su parte, las importaciones totalizaron u$s 888 millones, lo que arrojó un superávit comercial de u$s 714 millones.