Scioli y su relación con Cristina Kirchner: “Algunos de los pibes de La Cámpora le llenaban la cabeza”

Primero aclaró que competiría en las PASO para la presidencia aún si Cristina Kirchner se presentara. Ahora, Daniel Scioli dio otra señal de distanciamiento de la ex presidenta al asegurar que "algunos de los pibes de La Cámpora le llenaban la cabeza" en su contra y que las tensiones con la ex mandataria le dificultaron la gestión al frente de la gobernación bonaerense.

"Las tensiones entre el Gobierno Nacional y la provincia no me hacían fácil la gestión, yo creo que posiblemente alguno de los pibes de La Cámpora le llenaba la cabeza a Cristina", lanzó el actual diputado nacional en declaraciones a Radio con Vos.

"Hay algo que no entiendo -le dije un día conversando con ella-, por un lado Néstor y vos me confiaron las más altas responsabilidades, y por otro siento que hay una desconfianza permanente por algunas decisiones que se van tomando. Pero me dijo que quizás era un malentendido y quedó ahí".

Scioli contó, además, que aún no leyó el libro de la ex mandataria, pero confirmó la historia que Cristina Kirchner contó sobre la posibilidad que barajó de ser primera candidata a diputada nacional en las elecciones presidenciales de 2015.

"Ella consideró que su presencia en la lista hubiera empujado para ganar la presidencia, pero esto podía acentuar la idea de que me iban a manejar el gobierno, yo consideraba que había una necesidad de cambio, que había cansancio de algunas cosas", recordó.

"Había tomado la decisión de no tener fueros, no sólo por lo que dije que los argentinos debían descansar de mí y yo de ellos, sino porque no estaba dispuesta, cuando terminé mi mandato, a que dijeran que iba en una lista buscando fueros", cuenta CFK en la página 49 de su libro.

Y continúa: "Esa fue la única razón por la cual le dije 'no' a Daniel Scioli cuando me pidió que encabezara la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires".

El que tiene más claridad

En otra parte de la entrevista, Scioli no dudó en señalar que es el candidato más preparado.

"Soy el que la tengo más clara. Lo anticipé en su momento y tengo un programa de desarrollo para el país que hoy tiene más vigencia que nunca", señaló.

El ex gobernador se refirió también a su relación con el actual presidente Mauricio Macri, a quien conoce "hace más de treinta años", aunque aclaró que "hace tiempo que no habla". Y dejó su opinión sobre el mentado "Plan V".

"Conociéndolo a Mauricio no me imagino que decida no presentarse. Han tomado una decisión y va a someterse nuevamente a la voluntad popular en busca de la reelección", contó.

Y concluyó: "Es necesario plantear cuál es la alternativa, el otro camino, que tiene que ver con cómo salimos de esto y que no sea siempre volver a empezar y dar certidumbre tranquilidad y confianza", remarcó.