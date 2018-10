Scioli vinculó el pedido de juicio en su contra con el escenario electoral

Tras el pedido de elevación de juicio oral en su contra que hizo un fiscal bonaerense, el diputado peronista Daniel Scioli aseguró que no busca "victimización" pero advirtió que "cuando se empieza a analizar el escenario electoral se aceleran y surgen estas cuestiones".

"(Lo definido por el fiscal lvaro Garganta) Es una solicitud que ahora va a otras instancias como fueron otras decisiones del fiscal y para eso está el sistema judicial con sus distintos niveles", sostuvo el ex gobernador bonaerense. En diálogo con Radio Mitre, el dirigente del PJ se quejó de que la causa en la que se lo investiga por el presunto delito de dádivas "se fue desvirtuando".

"No me voy a poner a polemizar mediáticamente, porque soy respetuoso de cada uno de los poderes del Estado, del Estado de Derecho, del funcionamiento institucional, sino que lo hago en el ámbito correspondiente como lo he hecho desde el primer día", manifestó el dirigente opositor, que se mostró "confiado absolutamente en la regularidad de cada una de las cosas que se han hecho referencia en el último tiempo". Y agregó: "Me voy a encargar de aclarar y revertir esto".

Asimismo, al ser consultado sobre el hecho de que el fiscal Garganta haya pedido la elevación a juicio oral luego de su participación en el acto por el Día de la Lealtad en Tucumán. "No quiero hacer más especulaciones políticas. Ando por la vida pensando bien y con buena fe, pero obviamente me ha llamado la atención que por un momento determinado en el cual se empieza a analizar el escenario electoral del año próximo de posibles precandidatos se aceleran y surgen estas cuestiones. Pero lo tomo con tranquilidad, no busco ningún tipo de victimización", finalizó.

El fiscal lvaro Garganta acusa al ex gobernador de la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de una investigación por supuestas contrataciones irregulares en la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPA).

El pedido de juicio incluye al ex ministro de Salud Federico Alejandro Collia, al ex titular de Aguas Bonaerenses Guillermo Scarcela, así como al ex jefe de Gabinete Alberto Pérez, entre muchos otros.