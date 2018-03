Scioli sobre su separación: “Con Karina somos libres”

El excandidato presidencial Daniel Scioli estuvo con Alejandro Fantino, en Animales Sueltos, y casi confirmó su separación con Karina Rabolini. “Con Karina somos libres”, aseguró. Y agregó: “Puedo llegar a la hora que quiero”.

“Con Karina llevamos 30 años interrumpidos”, señaló con gracia, aunque evitó asegurar que está nuevamente separado, ya se había divorciado en 1998.

“Jamás nos mostramos como la pareja perfecta, somos todos humanos. Cuando hay cariño, respeto, gratitud, creo que siempre nos vamos a apoyar. En un momento determinado uno puede decir que cada uno sea feliz como pueda”, detalló.

Por último, Scioli le dio un cierre al tema de pareja al indicar que “separarse no es odiarse ni criticarse”.

Por otro lado, en una conversación intimista, el exgobernador bonaerense reveló que se quedó “con las ganas” de llegar a ser presidente y destacó la visita del mandatario estadounidense, Barack Obama. “La visita de Obama me pareció importante. Ahora esperemos que las empresas norteamericanas se interesen en invertir en el país. Ahí veremos que también habrá sido positivo”, precisó.

En diálogo al canal América, aclaró que no habría dispuesto “aumentar las tarifas un 300% ni tampoco abrir las importaciones para que el país se quede sin industria nacional”.

“No me abrí, sigo con toda la voluntad y el compromiso desde el lugar que me da la gente. Es cierto que me quedé con las ganas de ser Presidente. Pero ahora sigo en el lugar que marcó la voluntad popular y que es quien se comprometió a defender la industria nacional”, señaló.

Scioli indicó que durante su campaña planteó “buscar posiciones que permitan no volver a endeudarnos” y añadió que desea “ayudar” al gobierno macrista, “que tiene el gran desafío” de lograr bajar la inflación.

“Mi voluntad es inquebrantable. Se dijeron muchas cosas después de las elecciones: que se va a Italia, que está deprimido, que no tiene ganas. Creo que la derrota fue porque el pueblo me puso a prueba”, y dijo “a ver si Daniel va a seguir con nosotros”.

“Soy peronista, estoy con el pueblo, de los trabajadores. Las ideas que defendí en la campaña hoy están más vigentes que nunca”, señaló.

Asimismo, precisó que está “absolutamente convencido del camino” que le propuso a los argentinos, al tiempo que graficó: “Cuando corría en lancha no vi la ola que venía y perdí un brazo y esta vez vino una ola de cambio de cambio, que veremos con el tiempo si es superadora”.

Además, reveló que mantiene el diálogo “con gobernadores, intendentes” y añadió que hace unas semanas mantuvo una comunicación telefónica con la expresidenta Cristina Kirchner.