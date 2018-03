Scioli en Mar del Plata: "Es obvio que en la fuga hubo algo raro"

El ex gobernador bonaerense se mostró junto a los turistas en la popular playa marplatense. Sobre los condenados por el triple crimen, agregó: "Cuando se los atrape tendremos respuestas".



"Ahora mi oficina es la rambla y La Bristol", afirmó el ex candidato presidencial, Daniel Scioli, quien se mostró rodeado de turistas en las playas y las calles céntricas de Mar del Plata.



"Estoy más tranquilo porque uno no tiene la presión del día a día. En Mar del Plata, me gusta salir a correr por la mañana, meterme en el mar y cruzarme con gente de todos lados", contó Scioli.



De todos modos, aclaró: "Mi voluntad es inquebrantable en cuanto a poder contribuir e influenciar positivamente a partir de mi experiencia. El compromiso con el país es inalterable". En esa línea, le sugirió al presidente Mauricio Macri que "hay que darle una mayor atención, por cómo se movieron los precios, a los salarios y a las jubilaciones. También creo necesaria una nueva ley de coparticipación".



Scioli no evitó referirse a fuga de los condenados por el triple crimen: "Sigo el tema con gran preocupación. Exige el mayor esfuerzo y coordinación de las fuerzas nacionales y provinciales para dar con ellos y ponerlos a disposición de la Justicia".



Y por último consideró que "es obvio que en la fuga hubo algo raro y da para todo tipo de conjeturas. Las respuestas vendrán cuando se los logre atrapar".