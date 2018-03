Scioli dijo que cree en lo que dice Macri

Puede resultar llamativo, pero el ex candidato presidencial por el kirchnerismo, Daniel Scioli, salió ayer a respaldar al presidente Mauricio Macri por el escándalo de la cuenta off shore, y remarcó que no cree que su excompetidor esté invollucrado en un ilícito. "Yo creo en las explicaciones que ha dado el presidente Macri", planteó y agregó que "no hago política con cualquier cosa, la hago trabajando". Asi Scioli volvió a diferenciarse de los dirigentes kirchneristas, que apenas conocidas las denuncias de "Los Papeles de Panamá", fustigaron a Macri.