Scioli condenó los escraches contra Zannini y criticó que ocurran bajo este Gobierno

El excandidato presidencial por el Frente para la Victoria Daniel Scioli condenó hoy los escraches contra el ex funcionario kirchnerista Carlos Zannini, al advertir que se trata de un “acto de intolerancia” que es “lamentable”.



El exgobernador bonaerense señaló que los abucheos que sufrió el ex secretario de Legal y Técnica durante los 12 años de kircherismo son ‘un acto de intolerancia” durante un Gobierno que “se suponía que uno de los compromisos era promover la unidad nacional, la convivencia democrática, el respeto”.



“Que ocurran estas cosas es lamentable”, apuntó Scioli sobre los escraches contra su ex compañero de fórmula que tuvieron lugar el domingo en la Bombonera durante el superclásico, y ayer en el aeropuerto de Ezeiza.



El dirigente peronista aseguró que siempre tuvo ‘la misma posición‘ contra los abucheos públicos, no sólo ahora que quien los sufrió forma parte de su mismo espacio político y fue su compañero de fórmula en las últimas elecciones presidenciales



Zannini fue escrachado por hinchas de Boca que lo reconocieron en la platea y comenzaron a increparlo con insultos como ‘ladrón‘ y ‘chorro‘, lo que generó un cruce violento entre las personas que acompañaban al ex funcionario y algunos de los simpatizantes xeneizes.



El episodio se volvió a repetir ayer, cuando el ex candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria fue insultado en el aeropuerto internacional de Ezeiza antes de abordar un vuelo con destino a Miami. “Caradura”, “devolvé la plata”, le gritaron algunos de los pasajeros antes y después que el funcionario subiera al avión de American Airlines.



Ambos escraches fueron grabados y reproducidos a través de las redes sociales, donde comenzaron a tener repercusión de inmediato.

FUENTE: Agencias Buenos Aires