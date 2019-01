Scioli: "A la gente no le podemos decir 'vamos a volver' porque vota para adelante"

"La gente nos dice no damos más". Según Daniel Scioli, ese constituye el principal reclamo que escucha en la calle frente al contexto económico y social. En un reportaje con El Cronista el ex candidato presidencial, derrotado por Mauricio Macri en 2015, pide por la unidad de toda la oposición dejando de lado las ambiciones personales. "Ni esta elección la va a ganar uno solo ni va a poder gobernar uno solo con las complejidades que enfrentamos", aseguró.

-¿Cómo evalúa la situación económica y social del país?

- La verdad está en la calle. En el contacto cotidiano y es impactante el denominador común de que no damos más, muchas gente lo dice. Estamos frente a una nueva contienda electoral y el gran desafío deben ser las políticas a consensuar por una coalición que se coordine para que la sociedad tenga una opción ante el camino que está proponiendo Cambiemos.

- Y se volvió al FMI

-Esta toda esta discusión del Fondo, que hay que reestructurar, que no, pero si no crecemos, por más que se reestructure vamos a tardar 100 años en pagar. Lo que hay que decirle al Fondo, a los que nos quieren ayudar es Compren nuestros productos para generar dólares genuinos. Porque o los generamos vía préstamos o los generamos vía exportaciones.

-¿Le preocupa el tema de la deuda?

-Más que preocuparme hay que plantear una solución. El Gobierno sigue insistiendo en que este es el camino y creo que es el momento en el cual hay que plantear las cosas de otra manera. El próximo gobierno tienen que comprometerse a no volver a empezar de cero en la Argentina, que de una buena vez por todas tenemos que dejar de lado el péndulo de ir de un lado a otro.

-¿El escenario actual es consecuencia del proyecto económico del Gobierno o son errores?

-Es un plan que está yendo a contramano de los que usaron los países que han logrado superar crisis y que generóconsecuencias muy serias. Frente a esto es necesaria una política de protección de la industria, de desdolarización de las tarifas, de que la banca pública asuma otro rol.

- En el Gobierno advierten que la crisis es efecto de la herencia recibida del kirchnerismo

-Había temas pendientes que resolver que yo los había planteado en la campaña, la inflación, las tarifas, del frente externo, pero había otra manera de resolver esos problemas. El país hoy está muy frágil, muy expuesto, y es necesario darle la proteína que significa el consumo del mercado interno. Si se había hecho un modelo de mucha demanda, había que avanzar en una etapa de aumento en la oferta.

-¿Y la gente no aguanta más?

El efecto acumulativo del ajuste ha generado una baja muy grande en los ahorros, en las reservas de las empresas. La gente espera que tengamos la inteligencia y la responsabilidad para darles una oferta electoral que signifique una salida a esto.

-¿Y pide a Cristina?

No hablan de ningún dirigente en particular.

-Pero el Gobierno parece que quiere competir con Cristina.

-Es evidente que con la división de la oposición el Gobierno puede ganar en primera vuelta. Acá los famosos baños de humildad tienen que aparecer diciendo que nadie es más ni menos que nadie, y hay una responsabilidad que tenemos de aportar lo mejor de cada uno.

- ¿Se ve nuevamente como candidato?

-Quiero evitar anteponer cualquier aspiración personal a la idea de una organización y un frente político que tenga un contenido concreto.

-¿Y por qué aceptaría Cristina bajarse de su candidatura?

-No puedo contestar si aceptaría o no ni tampoco si Lavagna quiere ser o no. Creo que la gente cambia de gobierno cuando surge una propuesta sólida. Porque esta claro que ni esta elección la va a ganar uno solo ni va a poder gobernar uno solo mucho menos aún con la complejidad de los problemas que hay por delante.

- El acuerdo opositor que plantea es similar al sellado en San Juan entre Uñac y Gioja.

- Y me parece muy inspirador. Eso es lo que quiere la gente, no lo que quiere el partido o algún dirigente. Es lo que está pidiendo la gente.

-¿Cómo es posible que con la crisis de fondo hayamos tenido el diciembre más tranquilo de los últimos años?

-Se ha hecho un buen trabajo en cuanto a controlar la base social. Creo que ahí Carolina Stanley ha hecho un buen trabajo. Pero esa no es la cuestión de fondo, que es generar puestos de trabajo genuinos para reemplazar los programas sociales.

- ¿Le inquieta que pueda haber algún estallido o una profundización del conflicto en las calles?

- No. Tenemos que comprometernos para que no ocurra. También las mayores grietas en la sociedad se dan con las mayores desigualdades y este es el otro problema que tenemos.

-La política también ha generado grietas.

-Grietas profundas y lo ves en la calle, tenés el que te alienta, se emociona, y al otro que te dice por culpa de ustedes Hoy hay que hablarle a ese electorado independiente de desencantados con la expectativa que había generado este gobierno, pero tampoco le podemos decir vamos a volver, porque la gente vota para adelante. No hablo de personas, digo que no se trata de (apelar a) simple recuerdos de cosas no. (Ricardo) Lagos digo una vez en una conferencia que "los éxitos pasados no garantizan los éxitos futuros".