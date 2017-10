Schmid: "No va a haber una reducción general de aportes patronales"

Mientras aguarda con expectativa el acto con el que el presidente Mauricio Macri lanzará el lunes la agenda de sus próximos dos años de gestión, Juan Carlos Schmid, uno de los miembros del triunvirato de conducción de la CGT, da por hecho que en el marco de la discusión del capítulo laboral de las reformas, el Gobierno irá a la carga por una reducción de los aportes patronales y cambios en el régimen indemnizatorio actual. No obstante, en un reportaje con El Cronista, el gremialista marcó claros límites a las dos apuestas: advirtió que solo aceptarán rebajas en las cargas patronales en el marco del blanqueo laboral y sostuvo que cualquier modificación en las indemnizaciones deberá ser opcional. "Si no acordamos, llevaremos proyectos divididos al Congreso", remarcó y anticipó que por eso la central sindical buscará el respaldo de los bloques legislativos y los gobernadores del PJ.

¿Que expectativas tienen sobre la convocatoria del Presidente para el lunes?

Creo que el Gobierno parece haber comprendido que un acuerdo no significa debilidad. La convocatoria la veo importante en tanto aparezcan resultados después de las tratativas.

¿El ministro de Trabajo ya les adelantó lo que aspiran a negociar en el capítulo laboral?

Si. Nos señalaron que el Presidente va a formular líneas de consensos básicos para los próximos dos años que estarían constituidas por cuatro ejes. Sobre el trabajo y la producción la idea es la búsqueda de blanqueo y trabajo de calidad, y cómo eso está atado a la reforma tributaria que va en paralelo.

¿Con qué aspectos de la reforma tributaria?

Hablan de los aportes patronales y otras cuestiones del costo laboral. Pero lo que no podamos acordar en la mesa de negociación, lo llevaremos en proyectos divididos al Parlamento.

¿Pero la intención es una reducción general de los aportes?

No va a haber una rebaja general de los aportes y no va a haber tampoco una reforma general de la relación laboral.

No habrá entonces una reforma como la de Brasil.

Exactamente, esto es lo que han dicho tres veces así que espero que no se quiebre la confianza.

¿Y en los convenios?

Los convenios se van a discutir en cada mesa sectorial. La CGT ya dijo que va a establecer un grupo de seguimiento de los sectores más débiles porque es probable que quieran avanzar ahí, y no queremos que se creen agujeros que generen atropellos en esos sectores.

¿Está de acuerdo con los acuerdos que se firmaron?

No, ya lo he dicho. Vaca Muerta y el complejo automotriz son hechos muy puntuales. Nadie piensa que una discusión en la industria frigorífica la podes trasladar mágicamente a la construcción, son dos cuestiones totalmente distintas. Eso ha quedado desechado y los colectivos de esos lugares tendrán sus razones para acordar de esa manera.

Hay versiones sobre la posibilidad de que se cambie el sistema indemnizatorio, ¿es así?

Si, pero esto hay que discutirlo de fondo porque nuestra cultura y el ejercicio de ese derecho implica también un freno a la hora de desvincularse del personal, no solo tiene que ver con el costo, tiene que ver con la cultura que hay alrededor de todo eso, tanto del sector patronal como del sector del trabajador. Habrá que ver si esto es opcional, pero es un punto polémico que no está resuelto.

Sería cambiar radicalmente las actuales indemnizaciones.

Exactamente

¿Y va a estar en la mesa?

Seguramente. Puede llegar a aparecer. Pero insisto, no puede haber una obligatoriedad, no puede ser algo general

En las próximas semanas la CGT se reunirá con los bloques legislativos y gobernadores del PJ para generar masa crítica en torno a los posibles cambios.

Es así. Si el Gobierno el día lunes lleva adelante una agenda para darle certezas a la gestión y para promover que así vamos a despegar y ganar en competititidad, nosotros también tenemos derechos a reunir masa crítica para defender nuestros derechos. Ya le hemos manifestado al Gobierno que la competitividad no se gana solo con los convenios colectivos, el costo laboral es un componente más, hay otras cuestiones que también se puede hacer, como por ejemplo el acceso al crédito. Nos gustaría si que hubiera una clara intención de ir hacia una reforma financiera, que los bancos pongan los capitales al servicios de la producción.

¿Y eso es viable?

Es algo que está pendiente, los bancos siempre han ganando muchísimo dinero y nunca se han hecho responsables de nada. Me parece que el Gobierno debería tener muy en cuenta esto, pero eso depende de la voluntad o no que tenga.

¿Temen que se avance sobre otros sindicalistas tras la detención de Juan Pablo Pata Medina?

Me da la impresión que eso fue alentado por algunos sectores del Gobierno y ha tenido fuerte repercusión mediática, y no creo que sean ajenos algunos factores del capital. Es una vergüenza que tengamos esos casos en el campo sindical, pero hay más de un centenar de grandes organizaciones, y ¿cuántos son los acusados?, no llegan a una decena. Hay que ser cuidadosos y preguntarse si la institución sindicato es lo está en juego. Nadie puede plantarse si hay una institución del sistema judicial que detecta delitos, porque todos somos iguales ante la ley, siempre y cuando esto no implique una ofensiva sobre los gremios. Sería muy positiva que en estos casos los detenidos tengan condena firme y eso no es lo que está pasando.

Ahora esta detenido De Vido.

Así es. Y si va a haber una reforma judicial de verdad habría que poner en blanco sobre negro que los mismos jueces que antes no advertían estás cosas ahora las advierten

¿Por qué cree que antes no los detenían?

Y parecería que los jueces están siempre a tono con la administración que está al frente, esa es la gran diferencia con Brasil es que ellos investigan cuando están en el poder, acá investigan cuando se fueron.

¿Imagina el mismo desenlace para Cristina Kirchner?

No lo se, creo que ella es más funcional a todo esto estando fuera que estando detenida. Con ella las contiendas electorales se hacen relativamente más fáciles.

¿Le facilitó el triunfo a Macri?

En alguna medida le ha facilitado eso. Pensemos que hay un deterioro en el poder adquisitivo, no hay indicadores buenos en lo social e incertidumbre en el futuro de la economía y eso no ha impactado en la interpretación de la sociedad.