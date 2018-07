Schmid: "La palabra del Gobierno está más devaluada que el peso"

El triunviro de la CGT, Juan Carlos Schmid, aseguró hoy que "la palabra del Gobierno está más devaluada que el peso argentino", al ser consultados sobre los dichos del presidente Mauricio Macri, quien vaticinó que la inflación bajará 10 puntos el año próximo y que el país volverá a crecer.

"La palabra del Gobierno está más devaluada que el peso argentino. El recorte de $ 300.000 millones acordado con el FMI equivale, por ejemplo, a cinco años de AUH o 34 millones de jubilaciones mínimas. No veo cómo el país puede volver a crecer con un recorte de esta naturaleza", aseveró en diálogo con Radio Provincia, antes de la conferencia de prensa en la que la central sindical reforzará su embestida contra el acuerdo que el Gobierno selló con el organismo multilateral, antes de la llegada de Christine Lagarde para participar de la cumbre de ministros del G20.

En esa línea, el sindicalista añadió: "No creo que ninguna intervención del Presidente hoy genere expectativas. Él se ha limitado a ratificar el rumbo económico y ese rumbo, lo sabemos, va a seguir generando malestar".

Ayer Macri convocó a una conferencia de prensa en la que ratificó la dirección de su gestión y buscó generar expectativas a "futuro", luego de tener que reconocer que el Gobierno atraviesa una "tormenta" y que no habrá crecimiento económico en lo que resta del año. En diálogo con los periodistas presentes reconoció "errores de gestión" y dijo que su gobierno "aún no pudo domar la inflación".

"Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el programa económico", resaltó Schmid, quien recordó los cinco puntos que le habían planteado a la administración de Cambiemos en junio para "corregir" el rumbo, que contemplaban la suspensión de despidos, la reapertura de las paritarias y la eliminación de Ganancias sobre el aguinaldo, entre otras medidas. "Nunca tuvimos respuesta y por eso fuimos al paro", señaló.

Y cerró: "Si aspiran a lograr un consenso social más amplio (para ese acuerdo), la CGT no se lo a dar".

Encuentro con los negociadores del FMI en septiembre

Schmid reveló que la central sindical tuvo una conversación telefónica con los negociadores del FMI para la Argentina y que se pautó un encuentro.

"Tuvimos una teleconferencia con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, y el responsable en Argentina del organismo, el italiano Roberto Cardarelli. Ellos se comprometieron a reunirse con las centrales sindicales, cuando vengan al país en septiembre", anticipó.