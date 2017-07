Schiaretti volvió a cruzar a Macri y lo acusó de mentir

Luego del cruce que mantuvo el miércoles con el presidente Mauricio Macri ante el reclamo para que Córdiba baje Ingresos Brutos, el gobernador, Juan Schiaretti, volvió a quejarse y acusó al mandatario de visitar la jurisdicción para "hacer un acto de campaña política", en el que dijo "cosas que no son verdad". Tras cruzarlo en una conferencia de prensa, al plantear que bajaría impuestos una vez que la Nación le devuelva la deuda pendiente por coparticipación, Schiaretti recalcó que el distrito que conduce "no es el que cobra las alícuotas impositivas más altas, sino los que gobierna Cambiemos". "Se vuelve a equivocar el presidente Macri. O está mal informado o no quiere ver la realidad", dijo el gobernador. Sobre las jurisdicciones que cobran más impuestos, el gobernador enumeró: "En el comercio mayorista y minorista y en los servicios, la provincia de Buenos Aires cobra el 5% y Córdoba, el 4,75%, mientras que en el transporte, la ciudad Autónoma de Buenos Aires cobra el 4% y nosotros el 3,5%", subrayó.