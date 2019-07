Schiaretti recibirá a Alberto Fernández en Córdoba

Con un tuit institucional se confirmó lo que será una de las primeras sorpresas de campaña. "En el marco de las visitas que los candidatos presidenciales realizan a Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti recibirá el próximo miércoles a las 16.30 a Alberto Fernández", comunicó la casa provincial. La cita será en el Centro Cívico del Bicentenario.

De esta manera, como anticipó este diario, el precandidato del Frente de Todos tendrá la foto con el mandatario más esquivo con el kirchnerismo. El ex jefe de Gabinete desembarcará en el territorio mediterráneo que en 2015 fue clave para la victoria de Mauricio Macri. Por su parte, el Presidente también iría esta semana a la provincia.

Tal como estaba previsto, junto a Axel Kicillof, aspirante a gobernador, Alberto Fernández estuvo ayer en Mar del Plata para potenciar a la precandidata a intendenta Fernanda Raverta. Luego de anunciar que, en caso de ganar los comicios, crearía el Ministerio de la Mujer, el presidenciable ahora prometió la creación de una cartera para la Vivienda y el Hábitat para dar "una respuesta genuina" a este problemática, luego de denunciar que los créditos UVA son "una ilusión óptica" y que hay 7 mil argentinos viviendo en la calle en la Ciudad de Buenos Aires.

"No podemos seguir combatiendo la inflación sacándole plata del bolsillo a la gente", sostuvo el ex Jefe de Gabine-te, antes de augurar que, en su eventual administración, "la inflación no se baja de un golpe, vamos a demorar un tiempo".