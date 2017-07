Schiaretti reavivó la pelea con Macri por las deudas de la coparticipación

Lo que ayer parecía un paso de comedia de dos viejos conocidos en medio de risas, escondía una disputa que lleva tiempo y que Cambiemos que prometió pagar los fallos a favor que habían obtenido San Luis, Santa Fe y Córdoba en la Corte Suprema por los puntos perdidos en la coparticipación, aún no ha pasado nada

El presidente Mauricio Macri estuvo ayer en Córdoba y, en conferencia de prensa, le pidió al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, bajar Ingresos Brutos para alentar inversiones.

"He leído en una nota que se quejan de los altos Ingresos Brutos que hay en Córdoba, como en toda la Argentina", reclamó.

El "gringo" Schiaretti recogió el guante y le respondió: "Cuando la Nación nos devuelva lo que nos corresponde desde hace más de 30 años", en el marco de los históricos reclamos de deuda por Coparticipación.

Como si fuera un ping-pong, el presidente respondió que ya le habían dado "$ 6000 millones", pero el gobernador contragolpeó afirmando que "tuvimos que ir a juicio".

La discusión por la quita del 15% de Coparticipación, fue resuelta con estas tres provincias en diciembre de 2015 con un fallo de la Corte a favor de los distritos y que abarca una deuda acumulada desde 2006.

Fuentes de la gobernación de Schiaretti explicaron que "ese monto es por este año, la deuda, que debe rondar los $ 50.000 millones, sigue impaga".

En realidad, San Luis y Santa Fe tienen un fallo favorable y Córdoba, tiene una cautelar. Esta falta de pago que reclaman las provincias llevó al gobernador santafesino a declarar que, frente a la falta de respuesta de parte de la Casa Rosada, presentará un cronograma de pago. "No es un tema de negociación que puede quedar a criterio de un funcionario sino que es un fallo que no admite otra alternativa que ser cumplido. Nos llama la atención que ha pasado tanto tiempo, casi 18 meses, y no hayamos podido avanzar en una propuesta".

Fuentes de la provincia explicaron a El Cronista que la deuda, que comenzó en $ 23.000 millones, hoy "en nuestras estimaciones y actualizaciones ronda los $ 50.000 millones".

Aunque desde la provincia socialista afirman que no hay avances, desde la Casa Rosada explicaron que "hay incipientes negociaciones para formalizar un plan de pago".

Las fuentes consultadas del Gobierno nacional reconocieron que cada provincia tiene su propia situación. "Así como Córdoba tiene una cautelar, lo de San Luis está judicializado". En la provincia puntana dejaron entrever que las diferencias están más relacionadas a la política que a la situación judicial. "Córdoba tiene una mejor relación con la administración central que la que tenemos nosotros o Santa Fe", explicó a este diario el fiscal del Estado de San Luis Eduardo Allende.

"No hemos tenido ninguna novedad. En el último informe que del Jefe de Gabinete Marcos Peña en el Congreso la senadora provincial consultó sobre el pago y el Peña respondió con evasivas", agregó el funcionario.

"Realizamos una presentación de pronto despacho a la Corte y el gobernador le envió cartas formales al ministro de Interior Rogelio Frigerio, pero no hemos obtenido respuestas", dijo el funcionario puntano.

Allende explicó que la deuda, según sus propias estimaciones "es de $ 15.000 millones, pero la cuenta que sacó el Estado nacional es de $ 12.000 millones. La discusión ahora está en si se toma la tasa pasiva o la activa para ajustar. Nosotros las provincias tomamos la activa y ellos el Estado nacional la pasiva. Pero, sin importar la forma, hasta ahora no pagaron nada, por eso pedimos a la Corte que se efectivice algo".