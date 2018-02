Schiaretti contó que trabajó en Fiat cuando huyó de la dictadura

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, agradeció hoy a la empresa Fiat por "haberle dado trabajo" cuando huyó de la dictadura y se radicó en Brasil en la década del 70, al participar en la presentación de un nuevo modelo de esa automotriz en la provincia mediterránea.

"En épocas difíciles de mi vida, cuando me perseguía la dictadura genocida, me fui a Brasil y entré a trabajar en la Fiat. Nadie me preguntó de dónde venía ni qué pensaba", recordó el mandatario, que se trabajó ocho años en la empresa.

Schiaretti contó que tuvo la posibilidad de ascender y llegar a ser ejecutivo de la compañía.

"Fueron años que me marcaron, en mi formación y en mi método de trabajo. En la industria automotriz todo debe andar al ritmo de la línea de montaje: se debe pensar rápido y se debe ejecutar rápido"", añadió.

Y concluyó: "Por ello agradezco, en lo personal, cómo me trató Fiat en los años que trabajé allí".