Schiaretti abrió año legislativo con un guiño a Macri por la "gobernabilidad"

Al inaugurar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, apeló a un un discurso de convivencia con la Nación, en el que ratificó su apoyo a la "gobernabilidad argentina", más allá de "pertenecer a distintas fuerzas políticas" con el presidente Mauricio Macri. Ante la Legislatura, Schiaretti consideró que "hay que ponerse la Patria al hombro porque las necesidades no tienen partido". En ese sentido, el gobernador llamó a "abandonar la idea de que cuanto peor le vaya al adversario, mejor le va a uno".

No obstante, con la buena sintonía con el Presidente, el mandatario de Córdoba, a la vez, pareció enviar un mensaje de rechazo a los dichos del jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien días atrás consideró que durante la última dictadura militar no hubo un "plan sistemático" de desaparición de personas. Schiaretti remarcó su "homenaje a los 30 mil compatriotas que masacró la dictadura genocida".

En su mensaje, el gobernador también subrayó que durante 2017 se abrirá la licitación de 636 nuevas aulas, casi todas para salas de 4 años, y de 102 escuelas. Y por último, prometió: "Vamos a terminar la autovía Córdoba-Río Cuarto en este 2017, que se ha hecho en tiempo récord".