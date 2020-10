Scatolini: "Con Procrear en el último mes y medio desembolsamos $ 4.500 millones"

Luciano Scatolini, el subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo y miembro del Comité Ejecutivo del Procrear, brindó detalles sobre las líneas de crédito, dio a conocer cuáles son los desafíos y adelantó cuáles serán los próximos lanzamientos del plan.

“Para nosotros Procrear es un programa con un doble objetivo: por un lado, resolver necesidades habitacionales y por el otro, ser dinamizador de la economía a partir de lo que significa la industria de la construcción”, definió Scatolini en diálogo con El Cronista.

Según el funcionario, los créditos otorgados generaron cambios “claramente” visibles en la economía argentina. “Con Procrear en el último mes y medio desembolsamos $ 4.500 millones y eso llega al bolsillo de la gente, a la economía real. Eso es lo que el presidente Alberto Fernández nos pide: que haya familias con capacidad económica para poder invertir en mejorar su calidad de vida, a partir de este programa y otras políticas que realice el Estado”, señaló.

Desde "el nuevo comienzo" del plan, el 4 de agosto pasado, cuando se anunciaron las nueve líneas -de las cuales seis están en marcha-, ya sumaron 16 millones de visitas en la página web, más de 300.000 inscriptos en las distintas líneas y 70.000 ganadores en los dos primeros sorteos realizados.

El relanzamiento del progama Procrear apunta a otorgar 300.000 créditos para refacción, ampliación o compra de viviendas con una nueva fórmula de cálculo de los intereses de los créditos hipotecarios, llamada HogAr, basada en los ingresos de los trabajadores. Así, dejan atrás la fórmula de actualización por UVA vinculada con la evolución de la inflación.

“Consideramos a Procrear como un modelo que no sólo debe responder a la necesidad habitacional, sino también a generar trabajo. Y para esto hay que generar nuevas construcciones de vivienda, ampliaciones o refacciones, pero siempre una inversión nueva”, aseguró.

Los fondos destinados este año al conjunto de las distintas líneas del programa, según precisó, son $ 20.000 millones. “Y arrancamos con un presupuesto que dejó el Gobierno de Cambiemos para Procrear de $ 5.400 millones. Tuvimos el apoyo del ministro de Economía, Martín Guzmán, y logramos este año quintuplicar el presupuesto que tenía Procrear planteado por el Gobierno anterior”, resaltó Scatolini.

Líneas de Procrear

Hay líneas para créditos personales -entre las cuales están los mejoramientos sustentables, de gas, microcréditos y refacciones- y para créditos hipotecarios, que incluyen desarrollos urbanísticos, lotes con servicios, desarrollos habitacionales, construcción y ampliación.

Líneas de créditos personales:

Mejoramientos Microcréditos: para compra de materiales destinados a terminaciones y reparaciones en la vivienda. Inscripción abierta.

para compra de materiales destinados a terminaciones y reparaciones en la vivienda. Inscripción abierta. Mejoramientos Refacción: para refacción general de la vivienda. Tres opciones de crédito disponibles. Inscripción abierta.

para refacción general de la vivienda. Tres opciones de crédito disponibles. Inscripción abierta. Mejoramientos Sustentables: para la implementación de soluciones que incrementen la eficiencia energética.

para la implementación de soluciones que incrementen la eficiencia energética. Mejoramientos Gas: créditos destinados a la compra de materiales y realización obras para el acceso a la red de gas.

Líneas de créditos hipotecarios:

Desarrollos urbanísticos: para la compra de viviendas en uno de los desarrollos urbanísticos de Procrear. Publicación de llamados a licitación.

para la compra de viviendas en uno de los desarrollos urbanísticos de Procrear. Publicación de llamados a licitación. Lotes con servicios: generación de suelo urbano de calidad para la construcción de viviendas.

generación de suelo urbano de calidad para la construcción de viviendas. Desarrollos habitacionales: créditos para la compra de viviendas en uno de los desarrollos habitacionales de Procrear.

créditos para la compra de viviendas en uno de los desarrollos habitacionales de Procrear. Construcción: para la construcción de viviendas de hasta 60 m² en lote Procrear, municipal o propio.

para la construcción de viviendas de hasta 60 m² en lote Procrear, municipal o propio. Ampliación: créditos hipotecarios para ampliaciones de hasta 30 m² en vivienda existente.

Consultado sobre las novedades de las líneas, el subsecretario adelantó que en los próximos días abrirán la inscripción para las líneas de lote y construcción. “Vamos a ofrecer más de 6.000 lotes generados por el programa Procrear en todo el país, a fin de que las familias que tienen mínimo dos salarios vitales y móviles de ingreso puedan acceder a un crédito para adquirir un lote y construir una vivienda de hasta 90 metros cuadrados. Eso es uno de los próximos anuncios importantes”, anticipó.

Y en la misma línea añadió: “También vamos a abrir nuevos desarrollos urbanísticos, modelo de entrega de viviendas llave en mano, en más de 30 localidades de la Argentina, y vamos a estar generando entre 15 y 20 llamados a licitación para construir nuevos desarrollos urbanísticos de acá a fin de año”.

Las líneas de créditos más solicitadas

Entre las líneas más demandadas, Scatolini mencionó a la de construcción con lote propio, la cual ya está abierta. “Es una línea que le pedimos a las familias que se anoten, que tengan un lote escriturado antes del 4 agosto. Eso es un requisito nuevo que agregamos, pero es justamente para evitar prácticas especulativas con el precio de la tierra. Ahí tenemos más de 60.000 inscriptos”, precisó.

“Después, en las líneas de refacción tenemos más de 250.000 inscriptos. La de ampliación, que es una línea también requerida, tiene más de 20.000. Desarrollos urbanísticos, que abrimos hasta ahora ocho predios con un total de 700 viviendas, tiene 17.000”, detalló, al tiempo que enfatizó: “Cada pequeño anuncio que hacemos genera una enorme expectativa y cantidad de inscriptos y de personas consultando la página”.

Precios Cuidados para la Construcción

Con respecto al programa de Precios Cuidados para la Construcción, Scatolini apuntó: “Vemos que aún tenemos una economía con tendencias especulativas, nos han informado de faltante de ladrillos. Es una pena que el Estado ponga en valor un programa como este, nuevamente, y que estén faltando ladrillos, por ejemplo, o haya un aumento especulativo de precios de los lugares que tienen stock”.

Cabe recordar que para el programa de Precios Cuidados, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat pone a disposición de los adjudicatarios de créditos de Procrear una red de comercios adheridos donde pueden obtener importantes descuentos y beneficios en la compra de materiales.

“Estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo, no solo para que funcione el modelo de precios cuidados que se lanzó, sino también para que se hagan las inspecciones, se logre que no falte stock y no haya una retención que genere un alza de precios -sostuvo-. Es un momento de la Argentina que no estamos para especular desde ningún lugar. Tenemos que ser más responsables que nunca como sociedad”.

Entre otros de los desafíos que enfrenta Procrear, Scatolini puntualizó: "Una línea importantísima que estamos trabajando es la del acceso al suelo, al lote, porque el programa tiene mucho de crédito vinculado al lote individual. Por eso lanzamos desde el Ministerio nuestro el Plan Nacional de Suelo Urbano".

Y asimismo completó: "Ahí estamos poniendo mucho énfasis en la coordinación con las provincias y los municipios para tener políticas donde el Estado sea parte de procesos de ordenamiento urbano y territorial, que generen mejores condiciones para acceder a un espacio en las ciudades, a un pedazo de tierra, básicamente, con servicios, infraestructura y valores accesibles".

Situación habitacional en el país

En la última parte de la entrevista, el funcionario compartió su punto de vista sobre la situación habitacional en la Argentina: "Es parte de un contexto mundial, donde hay 1.500 millones de personas viviendo en la informalidad, según los datos brindados por el programa habitat de Naciones Unidas, y un número que va creciendo a escala planetaria porque tiene que ver con la inequidad social -aseveró-. La Argentina no escapa de eso, y más cuando hubo políticas que empeoraron brutalmente el poder adquisitivo del salario".

"Se trata de bienes que, para poder acceder, tienen que ver con los ingresos. Y cuando estos se ven tan deteriorados, las condiciones para el acceso están mucho más deterioradas para (adquirir) una mercadería o un bien que históricamente se ha transado con valor dólar. Ahí hay un desafío para ver cómo se pesifica la política habitacional y por otro lado, cómo se mejoran las condiciones adquisitivas del salario", advirtió este último sábado.

"Yo creo que las medidas van a beneficiar porque hay mucho de especulación de atesoramiento de tipo de cambio que se va a volcar a la economía real", manifestó al ser interrogado por las consecuencias del súper cepo en la situación habitacional.

Previo al cierre, Scatolini resaltó: "Si nosotros queremos trabajar con un mercado inmobiliario más dinámico y más potente, tenemos que aceptar las condiciones que tiene nuestra economía y no las que quisiéramos imponer".