Scarsi, ministro de salud bonaerense: “No tenemos recortes de presupuesto”

Andrés Scarsi, de 36 años, se incorporó a la gestión del PRO desde el principio. Desde 2007 fue asesor del Ministerio de Salud porteño y llegó a ser Director General de Planificación Sanitaria de la capital. A partir de 2015 ocupó cargos en el Ministerio de Salud Nacional y también fue Secretario de Salud del municipio de Lanús. El año pasado recaló en su puesto actual como Ministro de Salud de la provincia. De esta forma, su trayectoria le permite observar los fenómenos actuales desde diferentes perspectivas.

- ¿Cuál es hoy la situación del Hospital Posadas, que a pesar de ser nacional atiende a muchos bonaerenses? El gobierno nacional niega la crisis, pero hay renuncias y áreas que no atienden

- Hablé con las autoridades nacionales la semana pasada. Se pusieron controles para ordenar los horarios de los profesionales. Y para quienes no cumplían con lo pautado llegaron los despidos. Pero fue sobre un sector solamente: después se sumaron otras áreas en el reclamo. Entiendo que está en vías de solución y de analizarse caso por caso, que es con lo que se comprometió la cartera nacional.

Para nosotros es un hospital central, tiene una capacidad prestadora muy importante. Independientemente de quién lo financie, atiende a bonaerenses. Y al bonaerense no le importa, y está bien que así sea, si es nacional, provincial o municipal.

- El gobierno nacional quiere bajar el gasto y llegar a déficit cero. ¿Cómo se hace en un área tan sensible como Salud para ajustar las cuentas?

- En Salud, y en el área Social en general, no estamos sufriendo ningún cambio de presupuesto en relación a lo que estaba planeado. La muestra es que teníamos planeado para este año llegar a 77 municipios con el SAME. Ya estamos en 73, vamos a llegar a la meta y seguramente superarla.

Si bien en materia económica hay que ordenarse –yo no soy especialista en el tema– en materia de Salud estamos cumpliendo con lo que habíamos planificado este año. Y también con lo que estamos planificando para el año que viene.

- La reestructuración del Gabinete Nacional incluyó la fusión de los ministerios de Salud y Desarrollo Social. Que Adolfo Rubinstein haya pasado de ser Ministro a Secretario, ¿cómo afecta a los ministros provinciales a la hora de gestionar y negociar?

- No afecta de ninguna manera. El ordenamiento del Gabinete Nacional fue una decisión del presidente y de su equipo, no va a afectar al funcionamiento que tenía el Ministerio de Salud. Se va a seguir llamando Ministerio de Salud y ahora está Desarrollo Social en la misma cartera.

Mi opinión es que hay estructuras del Estado que se pueden ir acomodando sin romper con el servicio que tienen que cumplir. Eso ayuda a lograr los balances que necesitamos.

- En un contexto inflacionario y en un año complicado, ¿cómo está respondiendo la provincia en cuanto a las necesidades de la gente?

- Hay que estar mucho más cerca de los bonaerenses. La gente busca un Estado más cercano, y así tiene que ser. La cercanía del equipo de Vidal en centros de salud es algo que hacemos desde siempre, pero en este momento se intensifica.

En cuanto a las medidas sociales, también se realizan desde principio de año y sufren mejoras en el transcurso del período. En conjunto con gobierno nacional se proveen vacunas y medicamentos. Los programas se garantizan porque se hace un trabajo conjunto entre Nación, provincias y municipios.

- ¿Se garantizan? ¿Qué pasó con el refuerzo de la vacuna de la meningitis?

- No se sacó la vacuna del calendario nacional, si no que se postergó la última dosis de la vacuna. Tenemos el calendario más completo del mundo. En este caso particular, se incorporó al calendario en el último tramo de 2015. Ponerla en marcha y llevarla a los Centros de Salud lleva un tiempo; hay que planificarlo, ver el presupuesto y la posibilidad de llegar a todo el país. Las vacunas las compra el gobierno nacional y las distribuye en todos los centros de salud.

- ¿Falló el respaldo presupuestario?

Entiendo que no. Es un tema específico de Nación. La medida se tomó en conjunto con sociedades científicas.

- ¿Cuál es la situación de la paritaria médica? ¿Hay reclamos para actualizar los salarios?

- Tenemos dos leyes, una que nuclea a los no profesionales y otra a los profesionales. Tuvimos acuerdo con la primera, y en la otra estamos en diálogo con los gremios para poder garantizar que podamos pagar. Hay que ser muy responsable: de nada sirve tener una paritaria bárbara, con un acuerdo magnífico, si después no se puede pagar. Parte del cambio tiene que ver con eso, con garantizar lo que uno acuerda.

- Los centros de diálisis reclamaron una deuda a Nación de más de $ 200 millones. ¿Cómo está la situación hoy?

- En Buenos Aires tenemos garantizado el servicio de diálisis de los 800 pacientes. Pudimos planificar el año y ajustar los precios. El reclamo es por una deuda a nivel nacional del programa Incluir salud. La semana pasada nos dijeron que esta semana se harían los pagos. Está en vías de solución.

- ¿Por qué si en Provincia se cumple en Nación no?

- Son convenios distintos. El problema fue en un programa federal y cada provincia debe gestionar su sistema de salud. Nosotros lo garantizamos con nuestro programa provincial y lo que viene de Nación es lo que está en discusión. Pero entiendo que se resuelve esta semana.

- ¿Cómo es la articulación entre Nación, provincias y municipios? No es lo mismo trabajar con los intendentes propios que con quienes son críticos del gobierno.

- Ha habido mucha responsabilidad de los intendentes en temas de Salud. El ejemplo es el SAME: está en Lomas de Zamora, Almirante Brown, José C. Paz, Moreno, tenemos cerrado el convenio con Avellaneda y estamos avanzando con La Matanza y Esteban Echeverría. Son todos municipios opositores. También está en Lanús, Morón y Tres de Febrero, que son oficialistas. Todo el arco político está de acuerdo en que en materia de Salud hay que avanzar. No hay diferencias en el trabajo.Por supuesto que hay más críticas de un sector que de otro. Pero lo que hay que garantizar, cuando una política pública se convierte en algo bueno y hay que mantenerlo en el tiempo, es que el trabajo tiene que estar muy consolidado con cualquier intendente de cualquier espacio político. Se puede trabajar bien y de manera responsable.

- ¿Cómo es la relación con Vidal en el día a día? ¿Qué te plantea, qué te pide, de qué se queja?

- Siempre nos pide que pongamos la energía en trabajar de lo que nos toca. En mi caso consiste en estar atento a temas de salud de 17 millones de personas. Hay que estar a la altura de las circunstancias como está ella. María Eugenia va a las guardias de los hospitales y a la salita de los municipios para ver cómo están los insumos. La provincia es muy grande, tenemos que estar a la altura, tanto yo como mi equipo. Estoy en la gestión desde 2007, y en cada lugar en el que estuvimos lo hicimos igual.