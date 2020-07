Sanz reclamó nuevos liderazgos en Cambiemos y ya promueve a Larreta

Ernesto Sanz, ex senador nacional y una de las figuras clave para la conformación de Cambiemos, analizó esta mañana la situación del país en el contexto de la pandemia. Marcó cuáles fueron los errores del gobierno de Mauricio Macri y celebró la continuidad de Juntos por el Cambio, en un encuentro virtual organizado por la Cámara de Comercio argentino-canadiense.

En primer lugar, rescató la experiencia de la conformación de Cambiemos en 2015. Recordó que en la elección de 2011 Cristina Kirchner “ganó con el 54% de los votos y con la oposición desintegrada. Después de esa elección llegó el ´vamos por todo´. Estuvimos cerca de tener un régimen de partido único, como fue México durante 70 años”.

De esta forma, según su visión, en 2015 “volvimos a tener equilibrio y alternancia, que definen al sistema político”. Incluso destacó que la construcción se mantenga al día de hoy como una oposición sólida al gobierno. “En los últimos 30 años, el peronismo había llegado al poder después de las crisis de Alfonsín y de De la Rúa. Cuando asumió no había nada enfrente, se había llevado puesta a la oposición. Hoy no sucede eso”, reflexionó.

En este punto, consideró que el 11 de diciembre fue el primer gran desafío para Juntos por el Cambio, que era la decisión de mantener la coalición. “Esa prueba se salvó con mucha fuerza y decisión por más que haya tensiones, como en toda coalición”, sostuvo.

Incluso resaltó la fuerza legislativa de Juntos por el Cambio, lo que produce, por ejemplo, que el oficialismo deba acordar para nombrar al próximo procurador. “Es el jefe de los fiscales federales. Será una figura clave porque Argentina está yendo hacia un sistema procesal diferente, en donde el peso de la investigación no lo tendrán los jueces sino los fiscales”, detalló.

Sanz, que también fue intendente de San Rafael y presidente de la UCR, analizó también la situación actual del país. “Hemos vivido etapas de mercadocentrismo. Ahora estamos yendo hacia el estadocentrismo, es un péndulo. Y ambos extremos son peligrosos”. Igualmente, por el contexto de la pandemia aseguró que es importante no llegar con preconceptos, por lo que se mostró a favor de la decisión de financiar mediante la emisión, “aunque con un límite”.

Sobre el futuro de la situación económica, consideró que el Estado no será el motor de la recuperación económica, sino que “debe ser el sector privado. La pregunta es qué puede hacer el Estado hoy para que el sector privado llegue vivo a esa situación”.

Durante la extensa charla, que duró más de 90 minutos, Sanz reconoció que “uno de los grandes errores del gobierno de Mauricio Macri fue no haber ido a un acuerdo político, ya que eso debe promoverse desde el poder. Después se tuvo que ir a buscar a (Miguel Ángel) Pichetto para que sea candidato a vicepresidente”.

Sanz se detuvo también sobre el comunicado emitido el sábado por las autoridades de Juntos por el Cambio. Allí se alertaba sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez y se señalaba su gravedad institucional. Para el mendocino, “el comunicado es muy duro. Probablemente se debió esperar un día más para tener más datos”.

Explicó que tanto en Formosa como en Santa Cruz existe un deterioro institucional desde hace 25 años, por lo que “se produce una reacción visceral ante las cuestiones que suceden allí. Y como toda reacción visceral tiene sus problemas”.

Sobre el futuro de Juntos por el Cambio diferenció la actual situación, en la que “ninguno tiene la birome”. Lo aclaró en contraposición con lo que sucedía durante la presidencia de Macri en donde la Unión Cívica Radical “fue muy noble y por la épica de la responsabilidad se disciplinó al liderazgo administrativo de Macri. No político, sí administrativo”.

En cambio, cree que ahora los partidos están en igualdad de condiciones, por lo que reclamó “reglas para tomar las decisiones”. Y sobre los nombres propios, señaló que le gustaría que surjan “nuevos liderazgos para regenerar la vida política. Pueden ser Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, Martín Lousteau, no lo sé”. Consultado sobre su futuro político, aclaró que “yo no, mi vida política terminó, no tengo muchas ganas. Sí quiero apuntalar Juntos por el Cambio”.