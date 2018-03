Santilli dijo que la policía frenará los piquetes

Arrancó la nueva Policía de la Ciudad, una fusión de efectivos de la Federal y la Metropolitana, aunque los cambios se verán gradualmente. A cargo ahora de la jefatura de gobierno porteña, Diego Santilli, vicejefe, aseguró que la nueva fuerza "está preparada para avanzar" sobre los piquetes.

A cargo del comisario inspector José Potocar, la nueva policía cuenta con 19.500 efectivos de la Federal traspasados a la órbita porteña y 6000 de la Metropolitana, quienes utilizarán próximamente uniforme color bordó.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admitió que "puede haber alguien enojado" dentro de la Federal por el traspaso a la Ciudad, pero resaltó que la fuerza "ahora se va a ocupar de los vecinos".

En declaraciones a la prensa, la funcionaria nacional se refirió a los piquetes en la Ciudad y señaló que "Larreta ya anunció que van a comenzar paso a paso a hacerse cargo de los piquete".

Al respecto, el vicejefe Diego Santilli, aseguró que la flamante Policía de la Ciudad "está preparada para avanzar" sobre los cortes de calle mientras señaló que el Presidente "tiene razón" al pedir límites. "Tenemos un equipo especial también, tenemos un montón de temas y lo vamos a hacer porque no aguantamos más como sociedad, así no salimos como sociedad", subrayó. "La Ciudad de Buenos Aires es el epicentro del levantamiento del reclamo per sé, la visualización del reclamo", justificó.