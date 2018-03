Santillán acusó a la líder de la Tupac por el robo a su casa

La casa del dirigente social y sindical Carlos "el Perro" Santillán fue atacada por delincuentes que ingresaron y robaron objetos de valor, por lo que la víctima denunció que los responsables pertenecen a la "narcopolítica" e indicó que no lo van a callar.

"No me van a hacer callar. No nos han hecho callar durante estos doce años en que vivimos una dictadura en Jujuy. Ahora, menos nos van a callar", dijo Santillán en declaraciones televisivas, consultado sobre el ataque y robo a su casa.

"Yo les diría a los cobardes que hicieron eso en mi casa que den la cara", completó e insinuó que los autores del robo podrían ser hombres vinculados con la dirigente kirchnerista Milagro Sala, detenida desde hace un mes y una semana, acusada de haber cometido delitos de corrupción en Jujuy.

"Yo dije públicamente que ella está relacionada con el narcotráfico. Lo sigo insistiendo y estoy a disposición de la Justicia para ratificarlo", sostuvo Santillán. En declaraciones a la prensa local, el dirigente señaló que este hecho no es un "simple caso de inseguridad" sino que es una respuesta de la "narcopolítica" a las denuncias que él realizó en las últimas semanas. "Me revolvieron toda la casa", cerró Santillán.