Santiago Rojas: "venimos de un énfasis en obras de infraestructura y ahora serán proyectos sociales"

El abogado colombiano Santiago Rojas cumplirá en breve un año como representante de la CAF Banco de Desarrollo de América Latina en la Argentina. Y con el recambio de Gobierno que se produjo en diciembre ya es testigo de las idas y venidas de la escena política de nuestro país. Es que lo que nació como Corporación Andina de Fomento hace 50 años festejará el lunes en Buenos Aires su aniversario con el lanzamiento de la nueva etapa de financiamiento al país.

Y, como no podía ser de otra forma, con un cambio de eje que muestra el contraste de las gestiones saliente y flamante. Sin embargo, la asistencia de la entidad financiera que agrupa a 19 países de la región y a España como accionistas, continuará focalizada en las necesidades de cada país. "Somos socios de los países y siempre estamos pensando en los ciudadanos".

- ¿Cómo definiría el status actual de la atención de la CAF a la Argentina?¿Cómo evolucionaron los contactos con el Gobierno tras el recambio de diciembre?

- El 14% de la cartera de CAF está en la Argentina. Acordamos continuar la presencia de los proyectos en marcha y adelantar nuevos. Queremos estar en proyectos de alto impacto en la Argentina. De hecho, el presidente Lusi Carranza Ugarte se reunió con Alberto Fernández antes de que asumiera la Presidencia de la Argentina.

- ¿A cuánto asciende la asistencia y qué están pensando hacia el futuro?

- Vamos a tener unos u$s 2400 millones adicionales en aprobación en proyectos sociales, de educación, en conectividad, agua y saneamiento, en la atención de la población vulnerable.

- ¿En qué cambian respecto de lo hecho hasta ahora?

- Hemos tenido grandes proyectos con AySA, que están adelantados, para atender a 2,5 millones de argentinos que puedan acceder a cloacas; eso va a continuar. Siempre estamos pensando en ciudadanos. También trabajamos en la infraestructura universitaria, en 35 universidades argentinas. En los próximos meses se inaugurará el proyecto "Cero más infinito" en Ciudad Universitaria en Buenos Aires. Y nos focalizaremos en temas sociales. Estamos trabajando con la ministra María Eugenia Bielsa, en proyectos para asentamientos vulnerables, en educación, agua, y en el norte del país, que requiere mucho apoyo. Queremos tener presencia allí.

- ¿Cómo es el stock préstamos?

- Desde 2003, hubo aprobaciones por u$s 8852 millones. Hoy los créditos en ejecución son por u$s 3820 millones, el 13,9% de la cartera total de CAF. Y a eso queremos adicionalmente aprobar proyectos por u$s 2400 millones.

- ¿Qué experiencia sacan de lo que fue la experiencia con el gobierno anterior, pensando en las obras, por ejemplo, de energía que estaban financiadas con el esquema de PPP?

- La cartera evoluciona. Al comienzo, hubo una gran participación de energía, donde el 20% de los proyectos que se desarrollaron, unos 3400 km de tendidos, tuvieron financiamiento de CAF. También en obras de infraestructura, como el Paseo del Bajo, entre otras. Ahora el énfasis estará puesto en sociales, y en energía eólica.

- ¿Se trata de una orientación general de CAF o de lo que se acordó con el país?

- En cada país, que es diferente. Con el Gobierno hemos detectado, por ejemplo, las necesidades del Norte grande. Acá lo importante es que somos socios de los países

- ¿Se anunciarán la semana próxima nuevos financiamientos de CAF?

- Celebraremos nuestros 50 años, y es probable que haya anuncios vinculados con contratos en la Argentina. Habrá aquí una reunión del directorio, y va a ser la oportunidad, con la presencia de los ministros Gustavo Beliz, Martín Guzmán, Gabriel Katopodis, Bielsa y Nicolás Trotta, de pensar hacia dónde va la Argentina.